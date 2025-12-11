Perdía por 22, lo dio vuelta y ascendió de visitante: la épica de Petrolero

El Matador se quedó con la final ante Club Plottier por 2 a 1 al ganar un partido increíble en "El Histórico".

La noche del miércoles entregó una de las definiciones más atrapantes en los últimos tiempos para el básquet regional. En un partido de locos, Petrolero le ganó 88 a 85 a Club Plottier y se quedó con la final por 2 a 1, ganando la zona Ascenso, ascendiendo a la zona Campeonato del Pre Federal y logrando su boleto para la próxima Liga Federal de básquet.

Luego de las respectivas victorias en sus reductos y con la serie 1 a 1, el favorito era Club Plottier, que había perdido apenas dos partidos en la temporada y estaba invicto en casa. Con Leandro Tapia, Angelo Sasso y Paolo Casale como figuras, era el gran favorito a ascender como campeón.

El desarrollo del tercer y decisivo juego así lo ratificaba cuando tras un primer tiempo contundente, el anfitrión se fue 51 a 37 arriba al descanso largo.

Todo parecía darse según la lógica y sin atenuantes con la máxima de 22 (61 a 39) cerca del final del tercer parcial, pero el Matador reaccionó en el último cuarto con una remontada fenomenal que quedará en la memoria. Petro no bajó los brazos, recuperó su espíritu colectivo para defender y vio que del otro lado los errores se acumulaban.

Las salidas por acumulación de faltas de Tapia, Sasso y Gabriel Spinaci le quitaron mucho a Plottier. En el Matador, Martín Cárdenas condujo con criterio en los momentos calientes y anotó puntos clave, mientras que una bomba de Josco Agnic resultó decisiva para revertir el marcador a falta de pocos segundos.

Pese a que Plottier tuvo una última ofensiva para ganarlo, ni siquiera llegó a tirar al aro y Cárdenas selló en la línea una consagración memorable de los de Plaza Huincul, que jugarán la próxima Liga Federal.

Por su parte, el equipo de Sergio Bellandi disputará una "promoción" con Biguá, que viene de ganarle el playout a Del Progreso y tiene que volver a vencer para mantener la categoría.

SINTESIS DEL JUEGO 3

Club Plottier (85): Gabriel Spinaci 10, Angelo Sasso 12, Mirko Saffe 14, Leandro Tapia 27, Paolo Casale 15 (FI), Giuliano Peralta 7, Ronaldo Soria, Benjamín Patroniti, Diego Ponce, Máximo Arias. DT: Sergio Bellandi

Petrolero (88): Juan Martín Cárdenas 17, Mateo Uzandizaga 10, Fernando Canales 11, Matías Arias 11, Juan Daniel González 8 (FI), Josco Agnic 9, Pablo Pérez 8, Patricio Rueda 4, Valentín Atencio 10. DT: José Naón

Parciales: 34-24, 51-37 y 71-57.

Cancha: "El Histórico" de Plottier