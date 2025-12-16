El Club Pacífico se impuso en casa y está arriba en la polémica final del Pre Federal

El Decano derrotó a Pérfora en la noche del lunes y así se puso al frente nuevamente en la definición.

La definición por el título en el Pre Federal de básquet está ba ñada en polémica. Luego del escándalo en el segundo punto de la serie, con sanciones de por medio y con la serie igualada 1 a 1, el Club Pacífico recibió a Pérfora en El Viejo Ramírez.

La controversia volvió a hacerse presente en las horas previas al encuentro, cuando el anfitrión informó que solo permitiría 20 entradas para el público visitante. Esto fue repudiado a través de un comunicado por parte del Verde, que además anunció la renuncia de su representante en el comité de competencias, en total disconformidad con la medida y su aplicación.

Tras el salto inicial, Pérfora comenzó mejor y, limitando los accesos sencillos al canasto del rival, se puso al frente 19 a 14 al cabo del primer cuarto con cinco goleadores diferentes en ataque.

Ya en el segundo parcial, el local mejoró paulatinamente, contó con Giuliano Sasso (12) en buena forma para anotar y emparejó las acciones. Del otro lado, Jeremías Fernández (13), Luca Chiapella (17) y Julián Ruiz (7) mantuvieron a su equipo al frente arriba por uno al cabo del primer tiempo.

A la vuelta de los vestuarios, Pacífico se destapó a pura bomba con triples de Lucas Romera (14), Gustavo Maranguello (9) y David Véliz (14). Con la confianza en ascenso, el Decano se mostró superior en el complemento. Los intentos de Pérfora fueron menos efectivos que en la etapa inicial y la máxima llegó a ser de 14 con una bomba de Matías Stanic (13) a falta de 7 minutos para el cierre del juego.

Las embestidas del Verde con Santiago Candia (7) y Nahuel Vicentín (10) ya no alcanzaron y Pacífico selló su triunfo 78 a a 68 para estar arriba en la final nuevamente.

El saludo de rigor entre los protagonistas tras la chicharra final fue entre inexistente en algunos casos y frío en otros.

Una serie que ya viene enrarecida y que seguirá así hasta el final, porque el viernes que viene Pérfora deberá jugar sin público en condición de local teniendo en cuenta la sanción que pesa por lo ocurrido en el mencionado segundo punto de la final.