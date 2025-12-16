La impresionante cifra que deberá pagarle el PSG a Mbappé tras perder un juicio con el jugador

El conflicto judicial entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain llegó a su fin con un fallo contundente a favor del futbolista francés , en una causa que tuvo fuerte repercusión en el fútbol europeo. Tras meses de disputa legal, un tribunal de París resolvió que el club incumplió obligaciones contractuales con el delantero.

Por este fallo, deberá abonarle una suma millonaria por salarios y primas impagas correspondientes a los últimos meses de su vínculo. El francés dejó el PSG a mediados de 2024 para firmar con el Real Madrid.

La Justicia ordenó al PSG pagarle a Mbappé alrededor de 60 millones de euros , cifra que incluye sueldos adeudados de abril, mayo y junio de 2024 , además de una prima de ética y una prima de fichaje previstas en el contrato. Los jueces consideraron que el club no presentó ningún acuerdo escrito que acreditara una eventual renuncia del jugador a esos derechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2000920997587976353?s=20&partner=&hide_thread=false Kylian Mbappé LE GANÓ EL JUICIO al PSG y deberán PAGARLE ¡€60M! por bonos, salarios impagos y vacaciones.



[@RMCsport] pic.twitter.com/Pzm6PDII0z — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 16, 2025

El tribunal respaldó decisiones previas de la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP), que ya había reconocido esas sumas como debidas en resoluciones dictadas en septiembre y octubre de 2024. PSG, por el momento, no emitió un comunicado oficial y anticipó que apelará el fallo.

Desde el entorno del actual delantero del Real Madrid celebraron la resolución. Su abogada, Frédérique Cassereau, remarcó que “era lo que se podía esperar cuando los salarios no se pagan” y subrayó que el eje del reclamo siempre fue un principio básico: que el trabajo realizado debe ser remunerado.

Por último, destacó que el tribunal ordenó la ejecución provisional del pago, lo que obliga al club a cumplir la sentencia de manera inmediata, por lo que, a pesar de poder realizar una apelación, el pago debe ser efectuado en este momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JacobsBen/status/2000908568900284554?s=20&partner=&hide_thread=false The French labour court has ordered PSG to pay Kylian Mbappe €55m plus holiday payments. The figure is made up of bonuses and unpaid wages for April-June, 2024.



PSG will make the payment despite still considering Mbappe to have waived the money before U-turning. French… pic.twitter.com/N1c5sFLJRD — Ben Jacobs (@JacobsBen) December 16, 2025

La historia entre Mbappé y PSG

Kylian Mbappé arribó al PSG a mitad del 2017, tras ser la joven figura del Mónaco, que había llegado a la semifinal de la Champions League anterior. El club francés pagó 180 millones de dólares por el delantero. En ese mismo mercado, se dio el arribo de Neymar por 222 millones.

Mbappé se desarrolló en la liga francesa y mejoró muchas facetas de su juego, culminando en el Mundial 2018 con Francia, en el que fue una de las figuras de su selección campeona.

La relación tensa con el club empezó con la llegada de Lionel Messi al elenco parisino en mediados de 2021. Tanto el argentino como el brasilero tenían una gran relación y se llevaban mucho del reflector en esos años. El tridente nunca logró el anhelo de la Champions League, quedando afuera en sus dos años juntos ante el Real Madrid y el Bayern Munich.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagicalPep/status/1972941854258933902?s=20&partner=&hide_thread=false This is the reason why Messi, Neymar and Mbappe didnt succeed the same way as MSN:



pic.twitter.com/XtuYOFTPhE https://t.co/fVooIzAB93 — MP (@MagicalPep) September 30, 2025

Messi y Neymar se marcharon del club, pero esto no convenció a Mbappé de renovar su contrato. En junio de 2024 se marchó libre al Real Madrid, cumpliendo su sueño de chico de jugar en el club español.

Por su parte, el PSG, bajo la conducción de Luis Enrique, consiguió ser campeón de la Champions League sin su máxima figura, pero con un funcionamiento colectivo impecable y un convencimiento total del entrenador con sus dirigidos.