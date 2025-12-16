De mal en peor: un hincha de San Lorenzo fue atropellado por la camioneta de Moretti

Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre San Lorenzo y su actual presidente, Marcelo Moretti . Todo sucedió este martes en el Nuevo Gasómetro, el estadio ubicado en el barrio porteño del Bajo Flores. Allí se llamó a una nueva reunión de comisión directiva para reestructurar el club y que pasó a un cuarto intermedio hasta las 17, luego de que Moretti y varios dirigentes se fueran.

Al abandonar el lugar, el coche que trasladaba a Moretti dio marcha atrás para doblar y le pisó un pie y le dañó la bicicleta a un hincha que lo venía siguiendo para increparlo. “El cobarde Marcelo Moretti se retiró del palco del estadio sin tratamiento de los temas, solicitando cuarto intermedio hasta las 17. Este mamarracho pretendió hacer un monólogo impresentable, el cual interrumpimos y se fue“, posteó Marcelo Culotta, dirigente de la oposición azulgrana en su cuenta de X.

Pero la fallida reunión en medio de la crisis institucional quedó en segundo plano luego del siniestro vial que protagonizaron el presidente del club y uno de los hinchas que se acercó a la cancha de San Lorenzo. “Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”, así se expresó el joven que fue embestido por la camioneta que llevaba a Moretti, quién, recordemos, se encuentra investigado por la Justicia por, presuntamente, pedir coimas para fichar a juveniles.

image

Todo el hecho a las afueras del Nuevo Gasómetro terminó en una denuncia ante la Policía de la Ciudad, que ya estudia la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño porque el coche donde viajaba el presidente del club lo embistió.

La denuncia del choque de la camioneta de Moretti a un hincha de San Lorenzo

Fuentes oficiales dijeron que la denuncia ante la Comisaría Vecinal 7A es por “averiguación de lesiones”, luego del incidente vial ocurrido sobre las avenidas Perito Moreno y Cruz de la Ciudad de Buenos Aires. “Luego de la finalización de la reunión de directivos que se efectuó en el Estadio Pedro Bidegain, Moretti se retiró por la Puerta 4. Minutos más tarde, un joven en bicicleta manifestó que fue colisionado por la camioneta roja del presidente de club”, reza parte de lo informado oficialmente.

Y explica que el hincha “posee un roce en el pie izquierdo y la rueda delantera de la bicicleta con daños”. En diálogo con TyC Sports, el hincha contó lo sucedido y no tuvo reparos en decir que, a bordo de su bicicleta, siguió por 200 metros la camioneta de Moretti para increparlo. Se le puso a la par porque lo frenó el semáforo.

Porque un ciclista fue atropellado por la camioneta que lo trasladaba pic.twitter.com/RF5KFCPl2Z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 16, 2025

“Cuando lo alcancé, me paré del lado del acompañante, donde estaba sentando, porque manejaba otra persona que no reconocí; y lo empecé a putear. Le golpeé la ventana y el espejo”, describió el hincha. Ante esto, y siempre según el relato del joven, la camioneta dio marcha atrás para doblar a la derecha e irse. “Me llevó puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisó la punta de los dedos del pie izquierdo”, dijo y reconoció: “Yo lo puteaba y él (Moretti) del otro lado de la ventanilla me hacía así (pulgar para arriba)”.

Luego, contó que la Policía de la Ciudad le tomó los datos. “Con todas las denuncias que tiene esto es lo más leve”, se burló y se sinceró: “Estoy indignado, mas que nada por el club. Me chupa un huevo la bicicleta”.