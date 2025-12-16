La cruda confesión de Del Potro sobre su última lesión: "Visualizaba ser Nº1 del mundo"

El histórico tenista argentino se abrió en una entrevista sobre su ilusión de alcanzar el primer puesto del ranking ATP.

Juan Martín Del Potro , histórico tenista argentino, brindó una entrevista a SportsCenter y repaso los hitos más grandes de su carrera, aunque sorprendió al hacer una dura confesión con respecto a su última lesión: "Yo visualizaba ser Nº1 del mundo después de Australia 2019" .

El tandilense se refirió al final de la temporada 2018. Del Potro había perdido la final del US Open ante Novak Djokovic y se replanteó la posibilidad de no jugar en la gira asiática de indoor . Pero por las chances matemáticas que tenía de llegar al primer puesto del ranking ATP (estaba tercero) participó de la gira y terminó lesionándose la rodilla.

Esa lesión de la rodilla marcó el final de su carrera , ya que empezó a arrastrar problemas en su pierna y tuvo múltiples cirugías. Intentó volver al circuito pero nunca pudo lograr establecerse nuevamente.

"YO VISUALIZABA SER Nº 1 DEL MUNDO DESPUÉS DE AUSTRALIA 2019...", Delpo proyectó llegar a la cima del ranking, pero aparecieron las lesiones. #SC25 Plan Premium de #DisneyPlus y YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/RrblFLkG90

El argentino tuvo muchos problemas con lesiones desde el principio de su carrera. Primero fue la espalda, luego las muñecas y al final la rodilla. Estas afecciones alteraron mucho su carrera, ya que era uno de los jugadores más prometedores del circuito, siendo el dueño de una derecha inigualable.

Sobre estas lesiones, Del Potro mencionó: "Yo puedo decir que tuve un poco de mala suerte pero la verdad que fui el deportista que fui debido a las lesiones. Forma parte de la película en esos capítulos más dramáticos... El deporte te lleva a semejante presión y conseguir cosas que no podés frenar. No quería parar porque tenía que estar Top 5 o Top 3. No quería perder ranking y me infiltraba. Era pan para hoy hambre para mañana".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2000977769287606301?s=20&partner=&hide_thread=false Juan Martín Del Potro, en SportsCenter, sobre su calvario con las lesiones



"Yo puedo decir que tuve un poco de mala suerte pero la verdad que fui el deportista que fui debido a las lesiones. Forma parte de la película en esos capítulos más dramáticos... El deporte te lleva… https://t.co/ExONddzA9d pic.twitter.com/xdKkQ6yMsU — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 16, 2025

Del Potro y su recuerdo sobre el US Open

La Torre de Tandil recordó uno de sus títulos más importantes, cuando ganó el US Open 2009 al vencer a Rafael Nadal en semifinales y a Roger Federer en la final. Además, lo hizo con solo 20 años.

"Me sigue emocionando. A veces veo ese último game y digo 'que termine de la misma manera'. Ese game fue dramático porque iba 5-2 y si no quebraba ahí yo después tenía que sacar. Tener que cerrar el partido, la final, Federer, el primer Grand Slam, con tu saque, hubiera sido una presión no sé si manejable. Entonces yo había puesto toda la energía ahí, era ese momento o nada. Y bueno finalmente terminó pasando" comentó Del Potro.

Y también agregó: "Después me tiro al piso y fue un gran alivio. Los pensamientos de cumplir mi sueño de chico, el US Open, Nueva York, que es el Grand Slam con más repercusión, el más mediático, el más popular, el más grande de todos. Ahí cambió mi vida en todos los aspectos".

Del Potro y la carga que sentía por la Copa Davis

Del Potro fue la figura absoluta de Argentina cuando levantó la Copa Davis en 2016, logrando grandes victorias en singles contra Andy Murray en semifinales y contra Marin Cilic en la final (tras ir dos sets abajo). La ensaladera se le venía negando al país hace muchos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/1703106525865070735?s=20&partner=&hide_thread=false 7 años de un partido inolvidable



Del Potro le ganó a Murray por 6-4 5-7 6-7 6-3 6-4 en 5 horas de batalla.



Esto era la Copa Davis.pic.twitter.com/ITHaIPgMmr — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 16, 2023

Sobre la presión que significaba competir para el país, Del Potro afirmó: "Para nosotros la Copa Davis siempre fue una carga, por esto de ser argentinos, porque así somos nosotros. Esa carga la tuve, como también los chicos de la Selección de fútbol. Siempre dije que después de Zagreb, de ganar la Copa Davis, empecé a dormir tranquilo".