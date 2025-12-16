David Nalbandian apuntó contra Del Potro por la final de la Copa Davis 2008

La final de la Copa Davis 2008 parecía ser la gran oportunidad que tenía Argentina de quedarse con la ensaladera por primera vez en su historia, que finalmente terminó conquistando recién en 2016. Enfrente, España visitaba Mar del Plata sin la presencia de Rafael Nadal , y debía lidiar con Juan Martín Del Potro y David Nalbandian como grandes figuras de la Albiceleste.

Sin embargo, todo terminó en una dolorosa derrota por 3-1 sobre superficie dura, un resultado que tiene muchos puntos oscuros, de los cuales habló El Rey en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el canal de YouTube, Clank!.

“Fue una serie que tendríamos que haber ganado, sin ninguna duda. Llegamos en distinta sintonía todos los que jugamos. También la armamos para jugar más en contra de Rafa (Nadal) que el resto y, cuando vamos a jugar a Mar del Plata, nos beneficiaba que Rafa no había venido”, relató Nalbandian en sus primeras palabras sobre aquella cita decisiva, que no incluyó el viaje del entonces N° 1 del mundo por una tendinitis.

image

A continuación, puntualizó en la forma física de Del Potro en la previa a una llave con el apoyo del público local en la Costa Atlántica: “Sentí que llegó con poca energía de todo el año. Él fue a jugar el Masters. Se estaba quedando sin batería. Jugar la final de la Davis no es algo que juegues todos los días y te tenés que preparar, no podés llegar con la inercia del final del año. Si es buena, buenísimo, pero iba para el otro lado. Llegó cansado. Pierde con Feliciano (López), no debería perder. Juega 1000 partidos y creo que gana 1002, ja. No tuve ningún tipo de problema con él. El que estaba metido en ese momento era el padre, él no estaba”. La Torre de Tandil cayó en cuatro parciales y todo quedó nivelado 1-1, ya que Nalbandian le ganó a Ferrer en sets corridos en primer turno.

Las declaraciones de David Nalbandian

En ese momento del relato, David Nalbandian se metió en profundidad con la figura del padre de Juan Martín Del Potro y las dudas que había sobre la sede. Se barajó como alternativa Córdoba, donde nació el Rey: “Se había propuesto por un tema de altura, y que sea más en contra de Rafa, porque hasta ese momento venía. No le gusta jugar en altura, la pelota se le escapaba un poco. Tanto Juan Martín como yo sentíamos que teníamos más chances de ganarle en una ciudad con un poco de altura que al nivel del mar. Y aparte es porque es España. Si era cualquier otro país, jugábamos en Parque Roca. No nos movemos de ahí. El único que te saca del esquema de jugar en polvo de ladrillo es España”. “Cuando Rafa se baja, no tengas duda de que deportivamente es mejor Mar del Plata”, aclaró.

A la hora de referirse a la definición de la plaza, dejó una declaración de pocas palabras: “Ahí pasaron cosas... Pero está perfecto que haya sido Mar del Plata. Esas cosas que pasaron no me gustaron, por supuesto, pero hay que jugar y ganar igual”.

image

David Nalbandian aseguró que su relación con Del Potro era “normal” y dijo que el tandilense “no es una persona que hable mucho, pero ya estábamos ahí y había que ganar”. El oriundo de Unquillo perdió el dobles del sábado disputado con Agustín Calleri y el domingo saltó a la cancha José Chucho Acassuso para disputar el decisivo cuarto punto: “Juan Martín (Del Potro) no quiso jugar y el Gordo Calleri tampoco. Le tocó jugar a Chucho, que no estaba ni para jugar el dobles”.

A propósito de esta respuesta, Varsky agarró el guante y repreguntó sobre si se planteó esta situación en la concentración y la devolución de El Rey David fue al fleje: “Averiguá... Averiguá y contame”. El intercambio también incluyó un supuesto mito urbano en torno a un diálogo que habrían mantenido entre las principales raquetas argentinas después del primer punto ante Ferrer. “La leyenda dice que le dijiste (a Del Potro): ‘Ahora, te toca a vos. Jugá, dale, que no está tu papá‘”, lo introdujo el conductor del ciclo a la discusión y su entrevistado respondió: “Del papá no creo que lo haya dicho, pero le puedo haber dicho: ‘Vamos, que tenemos que ganar, estamos en casa...‘. El partido duro era el mío con Ferrer”.

Por último, destacó los diferentes momentos que atravesaban los cuatro tenistas a la hora de la definición del fin de semana del 21 al 23 de noviembre de 2008 en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas: “Tampoco creo que se haya hecho mal todo. Si hubiésemos ganado, ¿qué? Hay tres jugadores más... Cada uno llegó en un momento distinto del año. El Gordo Calleri y Chucho creo que no jugaron París Bercy o perdieron rápido. Faltaba un mes para la Copa Davis y no estaban en ritmo de competencia. Tampoco estaba en los planes que uno de los dos tenga que jugar el singles. El singles era Juan Martín y yo. Y yo iba a jugar el dobles, o no. Ellos nunca pensaron que iban a jugar el singles. Cuando uno no quiere jugar y el otro tampoco, ¿quién juega? Las cosas se pensaron de una manera y que no te juegue Juan Martín es un montón“.