Olimpo se llevó una figura titular de Cipo para el próximo Federal A

Se trata de un jugador que el Chango Cravero tenía muy en cuenta, pero que eligió seguir su carrera en el aurinegro de Bahía Blanca.

Un jugador titular de Cipolletti se irá a jugar a Olimpo de Bahía Blanca.

Se empiezan a mover las fichas en los clubes para el próximo campeonato del Federal A. Cipo activó rápido y hace algunas semanas confirmó la continuidad de su entrenador, el Chango Cravero . Pero ahora recibió la mala noticia de que perderá a uno de sus mejores jugadores para el año 2026: Agustín Stancato.

El volante de 26 años fue anunciado este martes por Olimpo de Bahía Blanca como nuevo refuerzo, luego de realizarle una mejor oferta económica. Stancato fue uno de los destacados de este año, llamando la atención de otro de los equipos grandes de la categoría.

Stancato fue titular en 27 de los 28 partidos de Cipo en el año . Desde que llegó se transformó en un jugador clave por características y rendimiento. Solo faltó contra Olimpo en la última fecha de la primera fase por acumulación de amarillas. Un dato que refleja su importancia en el equipo es que nunca salió reemplazado en toda la temporada. Cada vez que empezó un encuentro, disputó los 90 minutos reglamentarios y el adicional.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (44).jpg Stancato es pieza clave para Cravero en la mitad de la cancha de Cipo. Omar Novoa

El conjunto de Cravero pierde una pieza clave, no solo en la mitad de la cancha, sino también para el equipo.

En este contexto, el cuerpo técnico y el dirigente Marcelo Bastías siguen en conversaciones para el armado del plantel.

De los titulares del año pasado, Cipo confirmó a Facundo Crespo en el arco. Después, varios más tienen contrato, pero algunos ya recibieron ofertas para partir y otros serán tentados en las próximas semanas. Entre los más codiciados está Cristian Ibarra, el delantero que anotó 12 goles y fue máximo anotador de la categoría durante varios meses.

Olimpo de Bahía Blanca apuesta fuerte en el mercado

El club de Bahía Blanca, con una historia larga en Primera División y B Nacional, empezó en el mercado a apostar fuerte para lograr el ascenso y volver a vivir sus años de gloria.

El primer movimiento fuerte fue la contratación del entrenador Carlos Mungo. Esto fue un bombazo, ya que el DT venía de trabajar durante muchos años en el clásico rival, Villa Mitre, por lo que su confirmación es una sorpresa.

Mungo tuvo una previa experiencia en Olimpo, hace 10 años con categorías juveniles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Olimpo_Oficial/status/1997021907926110464?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ !



Carlos María Mungo, será nuestro Director Técnico en la próximo temporada.



Carlitos, regresa al club luego de 10 años, ya tuvo un ciclo de 3 años en Juveniles de AFA.



¡Bienvenido y el mayor de los éxitos en el Más Grande del Sur Argentino!



pic.twitter.com/af0fhkEkm2 — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) December 5, 2025

Además, Olimpo no solo sacude el mercado de fichajes con Stancato, sino que también oficializó la contratación de otros dos jugadores. Se trata del arquero Crisitan Geist, proveniente de Atenas (RC) y el lateral izquierdo Luciano Lapetina, que viene de un paso por Club Ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Olimpo_Oficial/status/2001058542548066783?s=20&partner=&hide_thread=false #



, lateral izquierdo (29), es nuevo jugador del Aurinegro



Llega desde Club Ciudad, y suma pasos por Chaco For Ever, Estudiantes (RC) y Deportivo Morón entre otros.



¡Bienvenido al Grande del Sur Argentino! pic.twitter.com/5IGGpQvLRn — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) December 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Olimpo_Oficial/status/2001058582800765037?s=20&partner=&hide_thread=false #



El arquero Crisitan Geist (26) llega a #Olimpo proveniente de Atenas (RC).



El golero surgido de Atlético de Rafaela, jugó en Uruguay FC, Fénix Sudamerica y Mar de Fondo del fútbol uruguayo.



¡Bienvenido al Grande del Sur Argentino! pic.twitter.com/DqrzeNMh36 — Club Olimpo (@Olimpo_Oficial) December 16, 2025

El aurinegro supo ser uno de los equipos del interior en tener más temporadas consecutivas en la Primera. Incluso tuvo varias participaciones en las que quedó en las puertas de la clasificación a copas internacionales.

Desde la 2019/2020 milita en el Federal A, tras dos descensos consecutivos desde la Primera División y la B Nacional. En el 2026, Olimpo buscará dar el primer paso para volver a sus años dorados.