Cipolletti confirmó la continuidad del Chango Cravero para 2026

Cipo encarará la temporada 2026 en el Torneo Federal A con el mismo entrenador que lo dirigió durante 2025.

El Chango Cravero saluda a la gente de Cipolletti, que le muestra su cariño partido tras partido.

Luego de la finalización del Torneo Federal A , donde el Club Cipolletti tuvo una actuación destacada, finalmente se confirmó una de las noticias más esperadas por los hinchas: la renovación del entrenador, el Chango Cravero .

En principio, el director técnico continuaría por la temporada 2026, en lo que el propio club destacó en su anuncio como la posibilidad de “consolidar un proyecto que sigue creciendo”.

Cipo y Cravero, CAPITULO 2. La historia que empezó a ordenarse continúa. El DT sigue al frente del equipo, con la misma convicción. Confirmamos la continuidad de Daniel Cravero como director técnico del plantel profesional. Su compromiso, su coherencia y el respaldo de la gente consolidan un proyecto que sigue creciendo. Sigamos construyendo #RumboAlCentenario.

El comunicado completo de Club Cipolletti:

La historia que empezó a ordenarse continúa. El DT sigue al frente del equipo, con la misma convicción. Confirmamos la continuidad de Daniel Cravero como director técnico del plantel profesional. Su compromiso, su coherencia y el respaldo de la gente consolidan un proyecto que sigue creciendo.