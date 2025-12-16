Ousmane Dembélé fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del mundo

El futbolista francés, que ya se había quedado con el Balón de Oro, ahora fue galardonado por el ente rector del fútbol mundial.

Ousmane Dembélé , jugador francés del PSG , se consagró como el ganador del premio The Best 2025 de la FIFA . La gala destaca a los mejores futbolistas de la temporada y el jugador le ganó en la terna a su compatriota Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid, y al español Lamine Yamal, extremo de Barcelona.

Para entregar el premio se tomaron en cuenta el voto de los entrenadores y capitanes de las 211 selecciones masculinas, cuya federación está afiliada a la FIFA y el proceso se cerró el 28 de noviembre pasado.

Dembelé, también ganador del Balón de Oro, se impuso por los logros obtenidos entre el 11 de agosto del 2024 y el 8 de agosto del 2025. En ese plazo, el francés consiguió la triple corona con el París Saint Germain, al ganar la liga local, la copa y la Champions League, con él como una de las figuras del equipo francés.

image

El premio The Best se entrega desde 2016, año en el que FIFA rompió su convenio con France Football, la organizadora del Balón de Oro. El The Best es uno de los premios más prestigiosos del fútbol internacional y sirve de galardón para los futbolistas más destacados de cada temporada.

Los ganadores de una nueva gala de los premios The Best

El español Luis Enrique Martínez, técnico del PSG, fue galardonado con el premio The Best 2025 al mejor entrenador de fútbol masculino que concede la FIFA en una gala celebrada en Doha. El español, de 55 años, releva en el premio al italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid y actualmente entrenador de la selección brasileña.

Luis Enrique superó a Javier Aguirre, Mikel Arteta, Hansi Flick, Enzo Maresca, Roberto Martínez y Arne Slot. El español llevó al PSG al primer título de su historia en la Champions League, así como a conseguir la Ligue 1, la Copa y la Supercopa francesas y la Supercopa europea.

image

Además, en la gala oficial de The Best, se dio a conocer el once ideal FIFA FIFPRO World masculino del año. Al mismo lo conforman: el arquero Gianluigi Donnarumma (Italia – Manchester City); los defensores Achraf Hakimi (Marruecos – PSG), William Pacho (Ecuador – PSG), Virgil Van Dijk (Países Bajos – Liverpool), Nuno Mendes (Portugal – PSG); los mediocampistas Cole Palmer (Inglaterra – Chelsea), Jude Bellingham (Inglaterra – Real Madrid), Vitinha (Portugal – PSG), Pedri (España – Barcelona); y los delanteros Lamine Yamal (España – Barcelona), Ousmane Dembélé (Francia – PSG).

En lo que respecta al fútbol femenino, la española Aitana Bonmatí, centrocampista del Barcelona y de la selección española, fue galardonada este martes con el premio The Best 2025 a la mejor jugadora del año. Aitana, de 27 años, brilló y fue determinante para que el Barcelona ratificara su dominio absoluto en el fútbol español y llegara a la final de la Liga de Campeones, que, en cambio, perdió ante el Arsenal inglés, y contribuyó al subcampeonato de España en la última Eurocopa.

La futbolista catalana, primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos, también es la primera galardonada tres años seguidos con el The Best, conseguidos tras los dos de su compañera Alexia Putellas en 2021 y 2022.

image

Por último, la FIFA entregó el Premio Puskás y el ganador fue un argentino: Santiago Montiel. El jugador de Independiente superó, entre otros, a su compatriota el Pepo De La Vega. El premio al mejor arquero fue para Gianluigi Donnarumma, la mejor guardameta fue la inglesa Hannah Hampton, la neerlandesa Sarina Wiegman fue elegida como la mejor entrenadora, el Premio Marta fue para la mexicana Lizbeth Ovalle, el premio Fanáticos de la FIFA fue para los hinchas del club irakí Zakho FC (quienes lanzaron peluches al campo de juego como parte de una campaña de apoyo a pacientes con cáncer) y el Fair Play fue para el médico Andreas Harlass-Neuking por salvar la vida de un aficionado del club rival durante un partido del ascenso alemán.