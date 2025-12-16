Dibu Martínez fue contundente sobre la Finalissima ante España: "Puede ser la final del Mundial"

El arquero de la selección argentina palpitó el enfrentamiento ante el combinado europeo, que será meses antes de la Copa del Mundo.

El Dibu Martínez , arquero de la selección argentina, participó en un evento de la AFA en Londres y habló sobre la Finalissima ante España , que se rumorea será en marzo del próximo año, y fue contundente sobre el nivel del partido: "Puede ser la final del Mundial".

La Finalissima ante España se viene palpitando desde que ambas selecciones fueron campeonas en la Copa América y Eurocopa. Aunque el calendario no ayudó y recién se disputaría en marzo de 2026, a meses del Mundial . Ambos entrenadores han manifestado su descontento por esto.

Para Dibu Martínez, el partido ante España es "un entrenamiento y un gran título que queremos ganar", además de que destacó que servirá para la preparación del Mundial: "España en marzo en Qatar, en otra final en Lusail, pase lo que pase nos sentiremos preparados para el Mundial".

El arquero de la Selección Argentina fue uno de los invitados a un acto organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Londres y habló sobre el duelo de marzo



Con respecto a lo que significó la anterior Finalissima ante Italia, Martínez aseguró: "En la última jugamos contra Italia en Wembley y sabíamos que ese partido puede ser perfectamente una final o una semifinal. Ahí vimos que teníamos nivel para el Mundial".

Para la selección, que venía de ser campeona de la Copa América en 2021, ese partido ante Italia le confirmó que podía ser una de las grandes candidatas en Qatar, donde terminó levantando la Copa del Mundo.

Dibu Martínez y su preparación para el Mundial 2026

En una entrevista reciente, el arquero de la selección había hecho una fuerte autocrítica sobre su nivel en 2022: "Yo en el arco no me sentí que estuve al cien por ciento como, por ejemplo, hago en mi club o lo atajo normalmente la Selección. Y me metieron ocho goles, quiero reducirlo a cinco o cuatro, máximo, y ahí tenemos la chance de ganarlo de vuelta. Con mi entrenador de arqueros somos fríos a la hora de analizar y los dos coincidimos que no hice mi mejor Mundial".

En este sentido, volvió a mencionar su preocupación por recibir menos goles y elogió a los defensores de la albiceleste: "En este Mundial nos tienen que meter menos goles, es algo grupal. Los delanteros ganan partidos, pero la defensa gana títulos. Tengo unos defensas que son enfermos en eso, en mejorar".

"Yo en el arco NO ME SENTÍ AL 100% como, por ejemplo, hago en mi club o atajo normalmente en la Selección.



Aunque el arquero del Aston Villa demuestra su entusiasmo por el Mundial, es contundente al decir que todavía falta mucho para la gran cita: "Me acuerdo que cuando fuimos a jugar a Qatar y una semana antes estábamos jugando otros partidos. No puedo estar pensando ahora que tengo un Mundial en seis meses. Queda mucho".

El Dibu y el cómico recuerdo del vestuario previo al partido con Holanda

La famosa "Batalla de Lusail" fue el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo 2022 en el que Argentina venció a Holanda por penales, con mucha polémica en el medio.

El Dibu recordó algunas intimidades de la previa, como que el plantel jugó al básquet hasta las dos de la mañana, además de la charla de Messi diciendo que el partido "no se puede escapar" y su rol en el grupo de aflojar la tensión con algunos chistes.