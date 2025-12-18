La fuerte frase de Verón sobre Tapia y Toviggino: "Si hay valentía para twittear, podes venir y buscarme"

El ídolo de Estudiantes se refirió a la polémica con el presidente y tesorero de la AFA, tras la consagración del Pincha.

Juan Sebastián Verón volvió a apuntar fuerte contra Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. El ídolo de Estudiantes habló en una entrevista con el medio "Cielo Sports" y criticó a los líderes de la AFA con una dura frase: "Si hay tanta valentía para twittear, podes venir y buscarme" .

El presidente de Estudiantes se refirió con esta frase a la presencia del presidente y tesorero de AFA en el Madre de Ciudades el día de la consagración de Estudiantes por penales ante Racing. Sobre todo, esto apunta a Toviggino, quien atacó duramente a Verón en redes sociales desde el pasillo de espaldas contra Rosario Central.

Luego de la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura, la guerra entre la AFA y el club platense sigue sumando capítulos . Verón decidió no aminorar la marcha luego de haber sido suspendido por el pasillo y ganando la liga en unos playoffs impresionantes.

"SI HAY TANTA VALENTÍA PARA TUITEAR PODES VENIR Y BUSCARME" Juan Sebastián Verón contó un momento que compartió con Tapia y Toviggino.

La Bruja vio la final ante Racing en la popular del Madre de Ciudades junto a los hinchas, en señal de protesta por su suspensión de seis meses a ejercer su cargo por lo sucedido ante Central.

A Sebastián Verón le dicen "inglés" de forma despectiva. También lo relacionan a lo elitista. Sin embargo, hoy vio la final desde la popular con la gente de Estudiantes. Hay otros que se jactan de ser populares y, justamente, jamás van a poder pisar una popular.



— Julianismo (@_MateoMJ) December 14, 2025

Cabe recordar, que todos los jugadores involucrados en el pasillo de espaldas, tienen dos fechas de suspensión a cumplir en los primeros partidos del Apertura 2026. Resta saber si el tribunal de disciplina finalmente levantará esa sanción o si tendrán que cumplirla.

El presidente de Rosario Central le tiró un palito a Verón

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, encabezó este jueves una conferencia de prensa en la Sede Fundacional de Rosario Central, donde trazó un balance del 2025 y proyectó el futuro inmediato del club, marcado por la llegada de Jorge Almirón como nuevo entrenador y la Copa Libertadores como obsesión principal.

Uno de los tramos más picantes de la conferencia llegó cuando Belloso habló del lugar incómodo que volvió a ocupar Central en el escenario nacional: “Cuando Central empezó a ganar, empezó a molestar”, en referencia a las polémicas arbitrales y al pasillo de espaldas de Estudiantes.

En ese sentido, fue contundente: “Fue descortés. Central fue el mejor equipo del año y le sacó 24 puntos al último campeón”. De cara a su último año de gestión, avisó: “Vamos a generar enemigos deportivos y molestias, porque nos gusta ser molestos”.

EL PALO DE GONZALO BELLOSO A VERÓN Y LOS ANTI AFA



El presidente de Rosario Central dio una conferencia de prensa y, además de explicar la llegada de Miguel Almirón, habló sobre las polémicas que sacuden al fútbol argentino



Sobre la llegada del flamante DT dijo:



— Diario Olé (@DiarioOle) December 18, 2025

Hace unos días, Di María le había dado me gusta a posteos críticos contra el ídolo de Estudiantes, luego de la final ante Racing y la entrega de medallas de la AFA.

En sus "me gusta", el campeón del mundo no escatimó en valorar distintas críticas. “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas”, reza uno de los posteos en los cuales aparece un like del jugador del canalla.

Por otra parte, acompañó otro posteo crítico: "Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos”.