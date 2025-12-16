Di María picante: los likes contra Verón y Estudiantes tras el título del Clausura

El jugador de Rosario Central se expresó en su cuenta de Instagram con distintos likes contra el pincha.

Ángel Di María sigue dejando en claro que lo hecho por Estudiantes de La Plata con el pasillo polémico donde los jugadores del pincha le dieron la espalda a los reconocidos campeones por la AFA de forma inesperada por liderar la tabla anual, no fue de su gusto. No solo en sus palabras fue claro, sino que en las redes sociales lo dejó en claro con distintos likes a publicaciones críticas.

En sus "me gusta", el campeón del mundo no escatimó en valorar distintas críticas. “No es contra Central, es contra la AFA decían. Mostraron su peor cara y con sus colegas” , reza uno de los posteos en los cuales aparece un like del jugador del canalla.

Por otra parte, acompañó otro posteo crítico: "Verón dio la orden para que sus futbolistas le den la espalda a sus colegas cuando el problema era con la AFA. Cuando tuvieron a la AFA a metros le dieron la mano de frente porque son ingleses, caretas y vendidos” .

Por otra parte, el jugador compartió un posteo en las historias de Instagram con un claro mensaje: “En la vida no hay que dar tantas explicaciones. Al fin, la gente solo entiende lo que quiere entender y lo que le conviene”.

No le importó la sanción: Verón alentó desde la tribuna a Estudiantes en la final

Juan Sebastián Verón cumplió con su palabra. Apareció en una de las tribunas del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para alentar a Estudiantes de La Plata en la final del Torneo Clausura frente a Racing. En un claro mensaje desafiante contra la Asociación del Fútbol Argentino y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

En medio de la suspensión para ocupar su rol como dirigente, el presidente del “Pincha” se reveló contra las decisiones que tomaron en su contra. Sin estar presente en el palco oficial, estuvo en una de las plateas del estadio, rodeado de todos los hinchas que viajaron desde La Plata hacia Santiago del Estero.

Se tomó fotografías y firmó autógrafos con cada uno de los simpatizantes que se le acercaron para poder llevarse un recuerdo. Además, cantó a la par de todos los fanáticos para apoyar al plantel que conduce Eduardo Domínguez.

ES UNO MÁS: mientras la gente de Estudiantes canta por él, la Brujita Verón se saca fotos con los hinchas en el Madre de Ciudades.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/D86XGAPm0Q — SportsCenter (@SC_ESPN) December 13, 2025

Pero, en un momento, antes del puntapié inicial, desde la tribuna de Estudiantes sonó, en un tono ensordecedor, el cántico (habitual en los últimos partidos) en contra del mandamás del ente rector del fútbol argentino: “Chiqui Tapia botón…”, a lo que Juan Sebastián Verón solo esbozó una pícara sonrisa.

¿Por qué suspendieron a Verón?

Juan Sebastián Verón fue sancionado por la AFA por seis meses donde no podrá ejercer su rol como dirigente deportivo durante ese tiempo. Una situación que generó polémica en el mundo del fútbol y que sigue generando fuerte repercusiones.

La pena se originó, luego del polémico “espaldazo”: los futbolistas del elenco platense le hicieron el “pasillo de honor” de espaldas a Rosario Central como Campeón de Liga. Una acción de repudio por el título otorgado al “Canalla” por ser el conjunto que más puntos sumó en la Tabla Anual. El Tribunal de Disciplina consideró a la “Brujita” como el principal responsable de esta decisión y le negaron el acceso al estadio para la final.

Sin embargo, el presidente del “Pincha” se las rebuscó para estar al lado del equipo. Compró la entrada como un hincha más, viajó separado de la delegación y se hospedó en Tucumán durante la noche del viernes. Mientras que, el sábado, emprendió viaje rumbo al estadio Madre de Ciudades donde se lo vio en una de las plateas.

El palo de Verón contra la AFA

Juan Sebastián Verón reapareció en sus redes sociales y profundizó las críticas a la AFA, comandada por el Chiqui Tapia, luego del accidente que sufrieron los micros de Estudiantes de La Plata, donde algunos hinchas resultaron heridos tras una colisión durante el viaje a Santiago del Estero.

Esta situación reabrió la polémica de llevar la final del Torneo Clausura, donde se enfrentan el Pincha y Racing, a otra provincia del país. El presidente de la institución, sancionado por el ente rector del fútbol argentino, publicó en sus historias de Instagram: “La falta de empatía con el hincha y el socio es total. Exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias, después te venden que ‘el clu’ es de los socios’”.