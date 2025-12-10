La tajante decisión de Juan Sebastián Verón tras la sanción que le impuso la AFA

Mientras Estudiantes se prepara para disputar la final de este sábado ante Racing, en el Estadio Madre de Ciudades, el enfrentamiento entre Juan Sebastián Verón y la AFA sumará un nuevo capítulo en las próximas horas .

El presidente del Pincha recurrirá al TAS para reclamar por la suspensión para ejercer su cargo por los próximos seis meses, que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA por el histórico pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes ante Rosario Central.

Para Verón, el fallo que se oficializó el pasado 27 de noviembre en el Boletín Oficial de AFA es “arbitrario” y, en la presentación de su defensa, buscará exponer el "exceso" de las penas impuestas. La intención de la Brujita es que el máximo tribunal deportivo levante dicha suspensión y que le permita retomar sus funciones al frente de Estudiantes.

Además del falló contra Verón, el Tribunal de Disciplina también le dio dos fechas de suspensión a los 11 jugadores del Pincha que se dieron vuelta durante el pasillo e inhabilitó a Santiago Núñez, el capitán de Estudiantes en ese partido, a llevar la cinta durante tres meses. En el caso de la sanción a los jugadores, recién se hará efectiva en las primeras dos fechas del próximo certamen.

Los antecedentes a las sanciones contra Estudiantes

Todo comenzó cuándo Estudiantes desconoció la supuesta votación que se realizó en la AFA para coronar a Rosario Central como campeón de Liga. Luego de un feroz ida y vuelta en redes sociales, la máxima entidad obligó al plantel a realizar un pasillo para el Canalla. Sin embargo, en forma de protesta, los futbolistas del Pincha lo hicieron de espaldas en aquel partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

Tras la controvertida decisión de Estudiantes, Juan Sebastián Verón quedó inhabilitado para ejercer su cargo como presidente durante los próximos seis meses y los titulares involucrados recibieron dos fechas de suspensión de cara al 2026. Tras conocer el fallo del Tribunal de Disciplina, el ídolo rompió el silencio y marcó su postura. "Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar", destacó en diálogo con Radio con Vos. Acto seguido, recalcó: "Evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando. Nosotros lo que hicimos fue largar un comunicado, nada más".

Aunque la Casa Madre y varios de sus allegados aseguraron que el vice del equipo platense aceptó otorgar el campeonato, Verón volvió a desmentirlo. "Se nos convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento. Todo lo otro vino armado, impuesto", soltó.

Más tarde, detalló: "Se terminó otorgando un campeonato sobre algo que se puso en consideración como un reconocimiento". Y remarcó: "Es muy distinto reconocer a un equipo y darle una estrella. Hay que reconocerle que es un gran club, pero jugó con la mitad de los equipos del torneo, no jugó contra todos. A lo que voy es que el pasillo nace desde un reconocimiento a un torneo o a un campeón, me parece que no sucedió acá".

A su vez, recordó qué postura tomó cuando se enteró de lo que pasó en la asamblea. "Cuando me informaron sobre esta situación lo primero que hice fue preguntar si hubo votación o debate. Me dijeron que estaba decidido. No había otra instancia", aseguró. "Conozco los manejos y cómo se mueven, no es que me lo pueden esconder. Las viví todas, tanto en el fútbol local como internacional", informó.