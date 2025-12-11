La inesperada medida que tomó AFA luego de darle el título a Central

Los cuestionamientos a la conducción de Tapia se repiten y la dirigencia busca descomprimir el conflicto.

En medio del conflicto entre la conducción de AFA, el gobierno nacional y Juan Sebastián Verón , la Liga Profesional de Fútbol adoptó una medida inédita para su funcionamiento interno. Los cuestionamientos han proliferado en las últimas semanas, sobre todo después de que Claudio Tapia y compañía decidieran darle un título a Rosario Central.

Eso sumado al formato de los torneos, las decisiones arbitrales en primera y el ascenso y los premios ínfimos que le dan a los campeones, potencian la cantidad de críticas para con el Chiqui y el resto de los dirigentes.

A partir de ahora, todas las reuniones de su Comité Ejecutivo serán grabadas.

La decisión, apunta a evitar rumores y versiones distorsionadas sobre lo que se debate puertas adentro y, a la vez, garantizar que quienes no puedan asistir mantengan acceso a todo lo tratado en esos encuentros.

Las filmaciones comenzaron a implementarse en la previa del sorteo de la temporada y de la Copa Argentina 2026, realizado en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. La iniciativa contó con el aval de todos los dirigentes presentes, con la excepción de Estudiantes de La Plata, que fue el único club que no envió representantes en medio de semanas de fuerte tensión institucional con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El cónclave también marcó el regreso de Marcelo Moretti en representación de San Lorenzo tras meses de polémicas internas, mientras que Claudio Tapia tomó la palabra para referirse al allanamiento realizado el martes en la AFA y en otras instituciones.

El presidente de la casa madre del fútbol argentino dejó un mensaje contundente: aseguró que no cederá ante presiones de sectores que, según afirmó, buscan quedarse con derechos del fútbol nacional que les fueron negados.

Durante la reunión quedaron ratificados los torneos que se disputarán en 2026: Apertura y Clausura —con el mismo formato de la temporada actual—, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Además, se confirmó la continuidad del título de “Campeón de Liga”, otorgado al equipo que más puntos sume en la tabla anual, distinción que este año quedó en manos de Rosario Central.

Central campeón

Siguen los allanamientos

La Justicia ordenó realizar allanamientos en un country de Pilar, en la causa donde se investiga a presuntos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia.

Según trascendió, se trata del barrio Ayres Plaza, en una propiedad que está a nombre de Real Central SRL, de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes están señalados como presuntos testaferros de Tapia e incluso tienen prohibición de salir del país por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Son dos lotes en el barrio Ayres Plaza, los cuales dicen “a construir”, aunque hay fotos en circulación que revelarían que se trata de una mansión.

Esta situación se da solo dos días después de los allanamientos que realizó la Policía Federal Argentina en distintas sedes de la AFA y más de 15 clubes, en torno a la causa que vincula al ente madre del fútbol argentino con Sur Finanzas.