Allanamiento en una mansión que pertenece al supuesto testaferro de Chiqui Tapia
Es una de las propiedades declaradas por una empresa vinculada a la AFA. Perteneció a Carlos Tévez.
La Justicia ordenó este jueves, el allanamiento de una de las casas declaradas por los supuestos testaferros del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en un country de Pilar.
Este operativo se puso en marcha por orden del juez federal, Daniel Rafecas, quien investiga un presunto lavado de dinero relacionado a la AFA, Chiqui Tapia y su mano derecha Pablo Toviggino.
Se trata de una de las propiedades declaradas por Luciano Pantano y Ana Conde, titulares de Real Central SRL. Esa sociedad está bajo investigación por la compra de una lujosa mansión que perteneció al exfutbolista, Carlos Tevez.
Además, hay otro procedimiento en la sede de la SRL en la ciudad de Buenos Aires, donde buscan documentos y elementos electrónicos.
Noticia en desarrollo
