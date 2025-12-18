Deportes La Mañana Qatar 2022 A tres años de la gloria eterna: el recuerdo de Qatar 2022 a través de la cámara de Sergio Dovio

El reportero gráfico nos comparte 13 fotos inéditas de aquella final histórica en el estadio Lusail. Aquellas postales que nos hicieron eternos.







Sergio Dovio

El 18 de diciembre ya no es un día más en el calendario de los argentinos. Al cumplirse el tercer aniversario de aquella tarde mágica en el Estadio Lusail, el recuerdo de la Selección Argentina levantando la Copa del Mundo tras la final ante Francia sigue más vivo que nunca. Fue la coronación de un sueño que llevó 36 años de espera y que consagró a Lionel Messi como el máximo exponente de nuestra historia futbolística, bajo la conducción estratégica de Lionel Scaloni.

Para LM Neuquén, esta efeméride tiene un condimento especial gracias al trabajo de Sergio Dovio. El experimentado reportero gráfico neuquino, quien en Qatar cubrió su undécimo mundial, logró capturar momentos que hoy cobran un valor histórico invaluable. Sus imágenes inéditas no solo muestran la acción del juego, sino que trasmiten la tensión de los penales y el desahogo contenido de un pueblo que se fundió en un solo abrazo.

A tres años de aquel hito, la emoción se renueva. Estas fotos de Sergio Dovio para LM Neuquén nos invitan a volver a ese instante de felicidad absoluta. Porque como bien dice el sentimiento popular, somos campeones del mundo para toda la vida, y hoy lo celebramos repasando aquellas postales que nos hicieron eternos.