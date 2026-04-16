Álbum del Mundial 2026 en Argentina: confirmaron cuándo sale y el precio de cada sobre de figuritas

Panini dio algunos detalles de la tradicional colección de cada Copa del Mundo 2026 , que en esta oportunidad tendrá récord de figuritas. Todos los precios .

Falta poco para el comienzo del Mundial 2026 y ya se inició la cuenta regresiva para un clásico de los coleccionistas: el álbum de figuritas de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. La empresa responsable, Panini , ya dio algunos detalles de esta nueva edición.

Si completarlo fue siempre un desafío, este año lo será aún más. Esto se debe a la reestructuración del torneo, que por primera vez se jugará con 48 selecciones en lugar de las 36 tradicionales, ampliando la cantidad de equipos, jugadores y contenido de la colección. En ese contexto, trascendió que el álbum tendrá 112 páginas y 980 figuritas , un gran salto en relación a las 638 de la edición anterior de Qatar 2022 , donde Argentina logró su tercera estrella.

Estimaciones comerciales aseguran que el material gráfico estará disponible para el público entre la última semana de abril y los primeros días de mayo.

Esta fecha estratégica permite a los chicos y no tan chicos comenzar a completar las páginas aproximadamente 40 días antes de la inauguración de la Copa del Mundo, fijada para el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca. "¿Estamos listos para empezar? La espera terminó", anunció la empresa Panini en sus redes sociales con un video en el que participan el ex futbolista italiano Roberto Baggio y el ex árbitro Pierluigi Collina. La grabación termina con la leyenda "muy pronto".

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En cuanto a los costos, el álbum de tapa blanda tendrá un valor de venta al público de $15.000. En el mercado internacional también se puede conseguir la edición premium de tapa dura a 15 dólares en pre-venta global.

Por su parte, los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán siete unidades cada uno, se comercializarán a un precio de $2.000 por unidad. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150.

Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000, dependiendo de la capacidad de cada uno de intercambiar las repetidas, algo para lo que se suelen organizar reuniones en plazas y parques entre los fanáticos. Aunque es un verdadero golpe al bolsillo para todos los coleccionistas, se espera que la distribución sea masiva en todo el país para garantizar el abastecimiento ante la alta demanda prevista.

Qué se sabe del álbum de figuritas del Mundial 2026

Estos con algunos detalles que trascendieron en relación a la colección de la edición de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá:

7 figuritas por sobre, en lugar de las 5 habituales

Una posible octava figurita especial en sobres aleatorios

Cartas coleccionables premium con jugadores destacados

Apartados especiales para sedes y estadios del torneo

Habrá disponibles cajas de 24 sobres cada una

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La preventa que ya comenzó y la advertencia de Panini

En plataformas como Mercado Libre ya surgieron publicaciones que ofrecen tanto el álbum como los paquetes de figuritas, con precios que pueden superar los $45.000, en ofertas que incluyen ambos productos. Sin embargo, Panini, la empresa italiana detrás de su distribución oficial, advirtió desde su cuenta de Instagram sobre posibles fraudes.

“En atención a que se constató que se ofrecen a la preventa o la venta figuritas y álbumes de la colección Panini Copa Mundial de la FIFA 2026TM de manera online en páginas engañosamente similares, en redes sociales, en aplicaciones de mensajería móvil e incluso de manera personal, advertimos que NEW RITA S.A., único distribuidor oficial del producto en la República Argentina, no realizó tales ventas, ni lo está haciendo en ningún otro canal, ni tampoco está realizando pre-ventas en estos momentos. El lanzamiento oficial de la colección se anunciará oportunamente a través de nuestras redes sociales oficiales y medios masivos de comunicación”, precisó.