Cuál es la estrella mundial que enfrentó a Messi, jugó con Cristiano y debutó ante Platense en Libertadores

Un jugador con una gran carrera por clubes grandes de Europa y con varias participaciones en Champions League, debutó en el certamen internacional ante el Calamar. De quién se trata.

Ni en los videojuegos parecía que podía darse un hecho tan particular en la cancha de Platense con la presencia una figura de renombre que ha llegado a enfrentar a Lionel Messi, jugó con Cristiano Ronaldo y brilló en la elite del fútbol mundial haciendo grande su nombre y apellido. Su carrera de ensueño tiene un presente que lo llevó a debutar en la Copa Libertadores en la casa del Calamar.

Las miradas se fueron con un jugador que fue llamado del banco de suplentes y se preparaba para entrar detrás de la línea de cal y en la mitad de la cancha. Corrían los 85 minutos de partidos cuando al lado del cuarto árbitro esperaba el inglés Jesse Lingard , de una gran carrera por el fútbol europeo que llegó a Corinthians para compartir equipo con el holandés Memphis Depay entre otras figuras que tiene el equipo.

Con el resultado 2-0, que se consolidaría como el definitivo, el jugador ingresó al partido para demostrar la jerarquía alcanzada en una carrera que da cuentas de su nivel deportivo a lo largo de su carrera: Manchester United, West Ham, Brigthon Albion, Leicester City, entre otros clubes de la liga inglesa hasta llegar al Timao para vivir su experiencia sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042419253358309620&partner=&hide_thread=false ¡MOMENTO HISTÓRICO! El inglés JESSE LINGARD ingresa por Rodrigo Garro en Corinthians vs. Platense en Vicente López.



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Jugó la Champions League en cinco oportunidades con los Diablos Rojos, sabe lo que es pelear un torneo importante a nivel clubes. Esta vez, será turno de demostrar en la Copa Libertadores, el trofeo más codiciado en Sudamérica.

Cuál es el ex Real Madrid que eligió a Messi por encima de Cristiano Ronaldo

El paso del tiempo enaltece aún más la figura de Lionel Messi. Pasan jugadores por el mundo del fútbol pero gran parte de las figuras que lo han enfrentado como también a otros jugadores, lo ponen como la figura más difícil que le tocó marcar. En las últimas horas fue un futbolista brasileño que brilló en el Real Madrid quien no ocultó su admiración por el ex '10' del Barcelona.

En diálogo con el exfutbolista Romario, en un nuevo episodio de YouTube Romario TV, el histórico lateral izquierdo Marcelo fue consultado si era más duro de marcar Cristiano Ronaldo o Messi. Sin dudarlo, contestó: “Messi". A su vez, sumó: “Es impresionante. O sea, todavía lo estoy buscando hasta el día de hoy, maldita sea. Él es muy impresionante. Messi es muy bravo”.

“Messi. Es impresionante. Porque él entiende muy bien todas las posiciones del campo. Cuando viene la pelota, ya sabe dónde tiene que meterse, qué hacer, cuándo salir y todo eso. Es impresionante”, sumó en su relato conociendo a la perfección su estilo de juego debido a que lo enfrentó en varias oportunidades. En las últimas semanas no es el único elogio debido a que Messi fue destacado por Kylian Mbappé y, también, por el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen.

A su vez el cinco veces campeón de Champions League, ganador de seis ligas, tres Supercopas de Europa, cuatro Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España con el merengue, destacó la figura de Messi por la capacidad de anticiparse a la jugada aún cuando no tiene el balón en sus pies. Opiniones más importantes para un jugador que lideró la elite del fútbol durante más de 20 años y podría jugar su último mundial este año.

Marcelo agradeció haber sido contemporáneo a Messi y Cristiano

"Creo que los jóvenes y nosotros, los que jugamos en la época de los dos, tenemos que estar agradecidos por eso. Porque pude vivir la época de los dos”, dijo y agregó: “Nosotros tenemos que agradecer que pudimos vivir estas épocas. Me parece importante decirlo porque mucha gente dice ‘ah, pero Cristiano...’, ‘pero Messi...’. No: nosotros los vimos, los estamos viendo. Es para disfrutar”.