Las insólitas declaraciones de Chicho Serna sobre Sebastián Villa: "A veces la sociedad es muy injusta"

El exdirigente de Boca habló en ESPN y se refirió a su compatriota colombiano, que no fue convocado para el Mundial 2026.

Alejado de la actividad dirigencial de Boca , Mauricio "Chicho" Serna dio una extensa entrevista a ESPN en la que habló de varios temas. El exfutbolista colombiano fue consultado por los periodistas del programa F12, que conduce Mariano Closs en esa señal, acerca de la situación de su compatriota Sebastián Villa.

El delantero no fue convocado para el Mundial 2026 y las razones del técnico Néstor Lorenzo se relacionan más a lo extrafutbolístico que a lo deportivo.

Villa fue condenado en Argentina por una causa de violencia de género y en otra hizo un arreglo extrajudicial, pero en ambos casos se comprobó su culpabilidad.

Serna lo acompañó al delantero que en aquel momento jugaba en el xeneize mientras afrontaba el proceso y en esta oportunidad Chicho salió a defenderlo.

Además, el atacante cafetero es considerado "conflictivo" para el vestuario de su selección.

sebastian villa juicio Sebastián Villa no continuará en Boca y buscan definir su futuro

Las declaraciones de Serna sobre Sebastián Villa

"Para mi tiene que estar en la selección. No es justo condenar a un jugador de fútbol para toda la vida, lo que hizo no está bien, él se equivocó y pagó con creces su error, entonces, ¿la sociedad lo va a condenar con cadena perpetua?", comenzó diciendo el exfutbolista.

"No valido lo que hizo, lo reprocho hasta el final porque me tocó vivirlo con él estando en Boca, me tocó vivir ese proceso, pero a veces las sociedad es muy injusta y lo estamos condenando para toda la vida, porque sí así fuese todo, ¿sabés cuánto estaríamos o estarían condenados en sus actividades para toda la vida? Pero no, es Sebastián Villa", agregó Serna.

Las declaraciones fueron repudiadas rápidamente a través de las redes sociales. No solamente por el caso puntual del delantero que milita en Independiente Rivadavia de Mendoza, sino por el día en el que se dan. Este miércoles por la tarde habrá una nueva marcha con la consigna "Ni Una Menos" en todo el país por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.