La inesperada noticia que acerca a Paulo Dybala a Boca

Una noticia confirmada por parte de su pareja Oriana Sabatini alimentó los rumores de una posible llegada al club a mitad de año.

En Boca no se la esperaban. Una noticia inesperada tomó por sorpresa a los fanáticos del club y alimentó los rumores sobre una posible llegada de Paulo Dybala al equipo en junio de este 2026 debido a que la institución estarían preparando una oferta para presentarle oficialmente su interés.

Fue el coletazo de una noticia por fuera del deporte la que volvió a encender los rumores de una posible llegada del futbolista que actualmente tiene contrato con la Roma de Italia. Hace algunas semanas el jugador fue padre tras el nacimiento de G ia, la hija que tuvo fruto de su relación con Oriana Sabatini y eso sería un punto central por el cual podrían regresar a la Argentina debido a que desean estar más cerca de sus familias. En las últimas horas hubo un indicio importante de un posible regreso.

Es que en las últimas horas se conoció que Oriana trabajará en una miniserie en el streaming Olga durante este 2026. No se tratará de un programa diario como suele ocurrir en el canal, pero es una novedad que la modelo decida embarcarse en este proyecto argentino estando en Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/olgaenvivo/status/2033251319029366968&partner=&hide_thread=false True Crime con Oriana Sabatini y Paulo Kablan producido por OLGA: una miniserie que recorrerá algunos de los casos más icónicos de la historia criminal argentina.



Miralo DESDE MARZO de manera ON DEMAND en el canal de Youtube de OLGA pic.twitter.com/sdaxUs5zpv — OLGA (@olgaenvivo) March 15, 2026

En este contexto desde la institución saben que irán a la carga por él a mitad de año mientras que su amigo Leandro Paredes también llevará adelante el operativo seducción para sumarlo al plantel e ilusionarse con la Copa Libertadores.

El titular de Boca que se desgarró y no estará el próximo partido

El mediocampista Santiago Ascacíbar sufrió una lesión muscular en el isquiotibial y estará alrededor de tres semanas fuera de las canchas, por lo que quedó descartado para el duelo de Boca ante Instituto de Córdoba. Aunque el cambio en el último partido había generado críticas hacia Claudio Úbeda, ahora se confirma que fue por lesión.

El ex Estudiantes no pudo completar el partido frente a Unión en Santa Fe y pidió el cambio a los seis minutos del segundo tiempo por una molestia, algo que activó las alarmas en el “Xeneize”.

Los estudios médicos confirmaron la lesión y el entrenador Claudio Úbeda explicó: "La salida de Ascacíbar fue porque le molestó el isquiotibial. Yo me comuniqué visualmente con él y me hizo la seña".

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SANTIAGO ASCACIBAR SUFRIÓ UN DESGARRO Y SERÁ BAJA POR LO MENOS TRES SEMANAS.

En Boca apuntan a que se recupere para el Superclásico vs. River de mediados de abril.

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— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 17, 2026

Cómo reemplazará Úbeda a Ascacibar

Ante Unión, en su lugar ingresó Ánder Herrera, quien aparece como principal alternativa para ocupar la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes en el próximo encuentro frente al elenco cordobés. Aunque las características de ambos jugadores son bastante diferentes, con el vasco siendo más influyente con la pelota.

El ex Estudiantes era una pieza fija del equipo, con todos los partidos del Torneo Apertura como titular y en un gran momento, con goles en los dos encuentros previos. Esa es la función clave de Ascacibar en el equipo: pisar el área para acompañar a los delanteros, algo que pocos volantes en el plantel pueden aportar.

La baja llega en un contexto sensible, en el que el equipo y el entrenador son ampliamente cuestionados por los hinchas, sobre todo por el bajo rendimiento de local, donde Boca dejó escapar puntos clave para el campeonato.

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La SITUACIÓN de CLAUDIO ÚBEDA tras ganar 1 de los últimos 7PJ en el Apertura:

En la dirigencia, si hay alguien que NO es cuestionado por los resultados de los últimos partidos, es CLAUDIO ÚBEDA.

Sí hay preocupación por los errores defensivos, pero da tranquilidad que en… pic.twitter.com/pB6ukGDkvs

— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 16, 2026

Aunque la cercanía de la fecha FIFA en este caso es una buena noticia para Boca, porque reducirá la cantidad de partidos que se perderá, por lo que podría ser menor la ausencia del ex Pincha. Después del encuentro ante Instituto, el Xeneize vuelve a jugar ante Talleres el 5/4.