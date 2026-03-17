Inesperado: cuál es la figura de Boca que se meterá en la política del club e irá contra Riquelme

Un múltiple campeón con el club afirmó que irá junto a un candidato a las elecciones en el club que serán en 2027.

El 2027 será un año clave para el hincha de Boca por las elecciones que habrá a nivel institucional con el fin de definir al presidente para los próximos años en un contexto de grieta absoluta. Todo indica que el presidente actual Juan Román Riquelme irá por la reelección mientras que desde la vereda de en frente empezaron a confirmar nombres que irán contra él.

En las últimas horas un emblema del club por lo hecho con su paso como futbolista profesional se metió en la interna y confirmó que acompañará al partido político opositor liderado pro Jorge Reale. “Está enrarecido todo, como lo vemos. Hay una grieta que se puso en el medio, en la que el hincha está dividido . Nos tiramos en cara quién logró tal cosa, quién perdió tal otra, y en otras épocas, en Boca se disfrutaba. A mí me ha tocado vivir en un momento ganador. Pero no queremos que el hincha esté así, sino unido”. Quien esbozó esas palabras en diálogo con Tyc Sports fue Sebastián Battaglia , quien tuvo encontronazos con Riquelme debido a que tuvo un interinato durante su gestión.

“ Lo analicé y pensé en cosas que me motivaron , como meternos en la política de Boca en 2027″, dijo en su relato y confesó que sienten que pueden hacerle frente al actual mandatario: “ Creo que sí porque esta división no nos gusta . No nos pone contentos. Viví otro Boca. Me gustaría verlo y hacia eso vamos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2033720641149350190&partner=&hide_thread=false "ACOMPAÑARÉ A JORGE REALE EN LA POLÍTICA DE BOCA EN 2027"



Sebastián Battaglia, el más ganador de la historia Xeneize, en la Noche de TyC Sports, anticipó su proyecto a futuro, con vistas a volver al club tras su paso como entrenador. pic.twitter.com/gJ8JF391By — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

Por otra parte, dejando de lado las elecciones que tendrán por delante, el histórico jugador de Boca se refirió a cómo fue el trato que recibió por parte de la actual dirigencia cuando ocupó el cargo de entrenador. "Hubo una sola reunión con Román, que fue después de ganarle a Tigre [en la final de la Copa de la Liga 2022]. Ahí puse sobre la mesa cosas que quería para lo que venía y luego no sucedieron. Después vino la bendita conferencia de prensa en la que me cayeron encima. Pero bueno, es la realidad. Se dio de esa manera", dijo y agregó sobre las intervenciones del consejo de fútbol en el equipo: “No me pasó tanto con él, sí con los demás. Pero imagino que entre ellos tenían más charlas que conmigo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2033732915423539564&partner=&hide_thread=false ¿A BATTAGLIA LE SUGIRIERON DESDE EL CONSEJO PONER O SACAR JUGADORES DURANTE SU ESTADÍA EN BOCA? Esto respondió en un imperdible mano a mano con La Noche de TyC Sports. pic.twitter.com/zfGqG15d2d — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

Entre otras cosas, Battaglia habló sobre el episodio donde Riquelme bajó del micro tras la derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata en La Bombonera para llamarles la atención por el rendimiento: “Me sorprendió. Yo no sabía que estaba porque yo estaba terminando la conferencia de prensa y cuando llegué ya estaban en el vestuario. No me había molestado porque no sabía cómo habían sido las cosas, pero cuando me enteré sí. Me faltaron el respeto en un lugar que también es mío. Estoy desde los 15 años en Boca y soy el que más títulos ganó, pese a quien le pese. Lo mío no me lo saca nadie. Hubo gente que no me protegió. Lo peor de todo es que no fue una charla mala, sino motivadora. Pero no estuvo bien el timing ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2033729985261818047&partner=&hide_thread=false Battaglia y la decisión de los refuerzos con Riquelme en su paso como entrenador de #Boca: "HUBO UNA SOLA REUNIÓN DONDE PUSE COSAS SOBRE LA MESA PARA LO QUE VENÍA, PERO DESPUÉS NO SUCEDIERON". pic.twitter.com/7hpOGS8EIt — TyC Sports (@TyCSports) March 17, 2026

A su vez no esquivó analizar el actual equipo de la institución: "Tiene un buen plantel pero tiene que demostrarlo adentro de la cancha, partido a partido, y hacerlo sentir. El otro día hubo un solo cambio [en referencia al partido contra San Lorenzo]. Yo si confío en lo que tengo, lo voy a usar. Más sabiendo que se vienen tres competencias por delante. Debería tener titulares y suplentes que compitan mano a mano”: