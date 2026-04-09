Con Dibu Martínez figura y el blooper más insólito del año, así fue la jornada de la Europa League

El arquero argentino volvió a ser protagonista en el certamen europeo, que tuvo un encuentro con un increíble gol en contra.

La Europa League tuvo una jornada de pura acción, con la ida de los cuartos de final con partidos que dieron mucho que hablar. El Dibu Martínez fue nuevamente figura en la victoria 3-1 del Aston Villa . Por otro lado, se hizo viral el gol en contra del Porto , con un increíble error de Martim Fernandes.

La segunda competencia de importancia europea tuvo el arranque de los cuartos de final , con dos empates, una victoria del local y una del equipo visitante. Todas las series serán resueltas el próximo jueves.

El Aston Villa visitaba a Bolonia en lo que era una de las series más atractivas de estos cuartos de final de la Europa League, y el arquero argentino fue uno de los grandes protagonistas de la victoria por 3-1.

Su primera gran atajada vino a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el encuentro todavía estaba empatado en cero: tras un centro al área y una acrobática definición de tijera, Martínez estiró su mano izquierda para sacarla del ángulo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042322825927655727?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DIBU A UNA MANO! Gran atajada de Emiliano Martínez para negarle el gol de tijera a Miranda.



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Luego, los villanos se pondrían en ventaja 2-0 con goles de Konsa y Watkins. A diez minutos del final del partido, llegó la segunda gran intervención del Dibu, que con las yemas de sus dedos sacó un gran remate por arriba del travesaño para evitar el descuento del equipo local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042342361812844765?s=20&partner=&hide_thread=false ¡ENORME ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ CON LA YEMA DE LOS DEDOS PARA EVITAR EL GOL DE ROWE PARA BOLOGNA!



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Unos minutos después, el arquero no tuvo nada que hacer ante un remate de Rowe, que descontó para el Bolonia. Pero cuando parecía que el resultado terminaba con ventaja mínima, apareció nuevamente Watkins en tiempo de descuento, y tras un córner puso el 3-1 final, que le da una buena ventaja al Aston Villa de cara a la vuelta en Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042345810168340602?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡SALIÓ A LA PERFECCIÓN!! En la última jugada del partido, Aston Villa no jugó corto el córner, Tielemans mandó el centro y ¡Watkins anotó su doblete y el 3-1 vs. Bologna!



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El blooper más insólito del año para el Porto

En otra de las series más atractivas de la Europa League, Porto recibió por la ida al Nottingham Forest. Todo empezaba bien para el conjunto portugués, que a los 11 minutos se ponía en ventaja, gracias al gol de William Gomes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042320759888994562?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DE LOS DRAGONES!! Rosario metió el taco, Gabriel Veiga asistió y William Gomes apareció por el segundo palo para anotar el 1-0 de Porto vs. Nottingham Forest.



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Pero el gran comienzo del partido se desmoronó tan solo dos minutos después: Martim Fernandes recibió casi en mitad de cancha e intentó darle un pase a su arquero, pero su imprecisión terminó en el gol en contra más insólito del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2042321133106516478?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡EL GOL EN CONTRA MÁS INSÓLITO DEL AÑO!!! Martin Fernandes le dio un pase a su arquero desde mitad de chancha y se convirtió EN SU PROPIO ARCO el 1-1 de Nottingham Forest vs. Porto.



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Lo peor para el futbolista portugués es que el encuentro terminó con ese resultado, que deja la serie abierta para que se defina el próximo jueves en Inglaterra.

Otra de las series que queda abierta es la del Sporting Braga y el Betis: empataron 1-1 en la ida en Portugal, y la vuelta será el próximo jueves en Sevilla. Los locales habían arrancado ganando a los 5 minutos, pero un penal en el segundo tiempo les permitió empatar a los españoles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041942020923560145?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! Tremendo zapatazo de Cucho Hernández para anotar el 1-1 de Betis vs. Braga en Portugal.



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Por último, el Friburgo parece tener un pie y medio en las semifinales de la Europa League, tras vencer en su estadio 3-0 al Celta de Vigo. Los alemanes deberán jugar la vuelta en España, aunque con una ventaja significativa, muy difícil de remontar.