La jugada viral del Dibu Martínez: atajada, pase largo, gol y festejo alocado

El arquero argentino fue vital en el primer tanto de la clasificación del Aston Villa en la Europa League.

El Aston Villa con el arquero argentino Emiliano Dibu Martínez como pieza clava se impuso por 2-0 al Lille francés, y 3-0 en el resultado global, en el partido de vuelta que disputaron hoy, en el estadio Villa Park, por los octavos de final de la UEFA Europa League.

El primer gol del partido fue convertido por el mediocampista John McGinn, con gran participación del Dibu, que tras una gran atajada, se paró rápido y metió un gran pase largo , que derivó en el tanto que abrió el marcador. El arquero lo festejó corriendo hacia sus compañeros, que reconocieron su importancia.

El arquero fue vital en la serie, y gran protagonista en la ida, por el clima que le hicieron vivir en Francia , donde los hinchas del Lille le colgaron banderas y lo silbaron todo el encuentro.

EL PASE ESPECTACULAR DEL DIBU MARTÍNEZ EN EL 1-0 DE ASTON VILLA AL LILLE POR LA EUROPA LEAGUE. pic.twitter.com/zE3iPWnFJD

Así fue el partido entre Aston Villa y Lille

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 19 minutos, con un centro bombeado al segundo palo del lateral Alexsandro Ribeiro, que fue cabeceado por encima del travesaño por el extremo Ngal'ayel Mukau.

El local tuvo su primer ataque de peligro a los 41 minutos, con un córner al primer palo que permitió el cabezazo del volante Amadou Onana, que intentó cambiarle el poste a su remate pero no pudo superar al arquero Berke Ozer.

El conjunto “Villano” abrió el marcador en la vuelta a los ocho minutos del complemento, con el arquero Emiliano “Dibu” Martínez como parte fundamental: el argentino detuvo un tiro libre bajo sobre su primer palo y puso un gran pase largo para habilitar la subida por derecha del delantero Jadon Sancho, que encaró y sacó un centro atrás para McGinn, quien apareció libre por izquierda y remató al gol.

A los 19 minutos de segundo tiempo, un nuevo pase largo habilitó a Sancho por derecha, aunque esta vez el extremo buscó un remate que dio en el poste izquierdo del arquero Berke Ozer.

Cuando iban 39 minutos, el Aston Villa volvió a llegar por medio de un pase por encima de la defensa rival, que permitió la corrida por derecha del delantero Ollie Watkins, que puso un centro buscapié para que Bailey defina de primera al gol.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador español Unai Emery se quedó con la clasificación a cuartos de final y deberá medirse con el Bologna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AVFCOfficial/status/2034761335746019466?s=20&partner=&hide_thread=false We meet again @Bolognafc1909



Our quarter-final opponents in the #UEL have been confirmed. pic.twitter.com/uOEDyJrPgy — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 19, 2026

Bologna eliminó a la Roma

Bologna se impuso como visitante y le ganó por 4 a 3 a la Roma, y 5-4 en el resultado global, en el partido que disputaron hoy, en el estadio Olímpico, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League.

Los tantos de la visita fueron convertidos por los delanteros Jonathan Rowe, Federico Bernardeschi, de penal, Santiago Castro y Nicolo Cambiaghi, mientras que para el local convirtieron el defensor Evan N’Dicka y los delanteros Donyell Malen, desde los 12 pasos, y Lorenzo Pellegrini.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2034742589379756440?s=20&partner=&hide_thread=false GOLAZO DE SANTI CASTRO A LA ROMA.



QUÉ BOMBAZO, POR FAVOR. pic.twitter.com/TgxzL76kn6 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 19, 2026

Con el triunfo, y al haber empatado por 1 a 1 en el partido de ida, el equipo azulgrana avanzó a los cuartos de final del segundo certamen en importancia del fútbol europeo, instancia en la que deberá medirse con el equipo del Dibu Martínez.