Buena actuación de Marianella Salomón, la primera neuquina que saltó a pista en los Juegos Suramericanos

La joven compitió en la prueba de ciclismo en ruta contrarreloj individual y tuvo una tarea positiva.

La provincia tiene seis representantes en los Juegos Suramericanos de la Juventud que se disputan en Panamá . Allí, Marianella Salomón fue la primera neuquina en salir a competir y lo hizo con una buena participación, completando la carrera de ciclismo en ruta.

Quedó en el undécimo puesto sobre 17 competidoras en la carrera que ganó la chilena Alexandra Osorio González. La colombiana Valeria Vargas y la brasileña Maite Coelho Da Silva completaron el podio.

"Una carrera bastante dura, estamos en una zona costera donde el viento te pega muy fuerte y en todos lados. A la ida tenía viento de costado y a la vuelta de frente. Se vivió al límite, en un pelotón donde la mayoría de las chicas son 2008 y 2009. Es mi primera experiencia internacional, con menos de un año de entrenar y correr en bicicleta, así que muy orgullosa de lo que di y de cómo me fui", declaró Marianella a Sergio Dovio, apenas se bajó de su bici.

marianella salomón panamá sergio dovio (3) Fotos: Sergio Dovio

Con el correr del tiempo, el manejo de los diferentes momentos que tiene el alto rendimiento es clave para los deportistas.

"Ahogarse y que te duela la cabeza son sensaciones que cuando estás al límite estás acostumbrado a sentir. Todo es experiencia, yo no venía a buscar medalla, sino a sumar experiencia profesional", agregó la neuquina.

marianella salomón panamá sergio dovio Fotos: Sergio Dovio

Papá y mamá hicieron el esfuerzo para acompañar a Marianella y están presentes en el país centroamericano, un apoyo emocional que la mayoría de los deportistas no cuentan.

"Tengo una súper ventaja sobre las chicas que no tienen a su familia acá. Por ahí no están todo el tiempo conmigo, pero yo se que están acá para lo que los necesito. Que los dos estén presentes es muy importante para mi, somos un equipo entre los tres", destacó Salomón.

La neuquina volverá a competir el sábado.

marianella salomón panamá sergio dovio (4) Fotos: Sergio Dovio

Cómo sigue la agenda para los neuquinos

Otros cinco representantes de la provincia se preparan con vistas a sus respectivas presentaciones.

Máximo Rettig y Francesco Cappi competirán el lunes 20 desde las 13 en las pruebas clasificatorias individuales y luego en dobles del bádminton. Los encuentros de esta disciplina se realizan en instalaciones de la Universidad ITSE-Instituto Técnico Superior Especializado, en el Edificio de Deportes Auditorio.

Por su parte en taekwondo, el debut será con Santiago Corzo en la modalidad Poomsae el martes 21 a las 13 en el Centro de Combate. Adriano Mazzanti competirá en la categoría Kyorugui -63 kilos el miércoles 22, desde las 14 en el mismo escenario.

En esta misma jornada, hará su debut el seleccionado femenino de básquet 3x3 que tiene en sus filas a la jugadora del club Pérfora de Plaza Huincul, Amparo Arévalo. Argentina enfrentará al local Panamá desde las 14 en el Mirador del Pacífico, un espacio de esparcimiento familiar ubicado en la Cinta Costera. A esa misma hora, al día siguiente, el equipo nacional cerrará la ronda clasificatoria donde buscará la clasificación para la segunda fase ante Brasil.