Con cinco deportistas neuquinos, comenzaron los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá

Son más de dos mil participantes de diferentes países del continente divididos en sus respectivas disciplinas y categorías.

Con la ceremonia inaugural realizada el domingo, se dio inicio a la cuarta edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá . Cinco deportistas neuquinos forman parte de la delegación con 250 atletas argentinos que viajaron para competir en diferentes disciplinas y categorías hasta el 25 de abril.

Ellos son: Maximiliano Rettig y Francesco Cappi (badmington), Adriano Mazzanti (taekwondo), Marianella Salomón (ciclismo en ruta) y Amparo Arévalo (básquet 3x3).

Todos ellos estarán compitiendo en los próximos días.

En el desfile del domingo estuvieron representadas las 15 delegaciones de los países participantes que se medirán en 23 deportes diferentes.

En el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, de la ciudad de Panamá, Argentina desfiló encabezada por sus abanderados los nadadores Matías Chaillou y Agostina Hein, dos excelentes valores que se destacaron en los últimos Panamericanos Junior Asunción 2025.

juegos suramericanos desfile dovio (4) Fotos: Sergio Dovio

El subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, acompañó a la comitiva junto a la embajadora argentina en Panamá, Sandra Pitta, y a los dirigentes del Comité Olímpico Argentino y el ENARD.

La ceremonia comenzó con un gran clima festivo, un DJ en vivo y la presentación de Antón, la mascota oficial de los Juegos. Hubo lugar para diversos números artísticos típicos de Panamá y un show musical del cantante Farruko, reconocido en el del reggaeton y el hip hop latino.

Números de los Juegos Suramericanos

Para Panamá es un hecho deportivo histórico, porque no organizaba un evento de este tipo desde hace 56 años.

Las ediciones anteriores de los Juegos fueron en Lima (2013), Santiago de Chile (2017) y Rosario (2022).

juegos suramericanos desfile dovio (2) Fotos: Sergio Dovio

Argentina tendrá representación con 250 atletas de entre 14 y 17 años que competirán en los 23 deportes que incluye el calendario de competencias de los Juegos que reunirán a más de 2.000 participantes de 15 países hasta el 25 de abril.

Entre las autoridades a cargo de la organización del evento, estuvieron presentes la presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young; Miguel Ordóñez, a cargo del comité organizador de los Juegos, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino y el presidente de la ODESUR Camilo Pérez López Moreira, entre otras personalidades del mundo del deporte sudamericano.

Desde la subsecretaría de Deportes de Nación afirmaron que "los Juegos Suramericanos constituyen una instancia clave para el fortalecimiento del deporte argentino, la integración continental y el desarrollo del alto rendimiento, siendo además un evento que fomenta el intercambio cultural y el espíritu de hermandad regional".