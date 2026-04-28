Boca, con uno menos, empata ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores

El Xeneize busca seguir por el camino victorioso y encaminar su clasificación a los playoffs del certamen continental.

Boca enfrenta a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores . El Xeneize busca seguir en la vía victoriosa y ampliar su invicto, que es de 14 partidos entre las tres competencias.

Claudio Úbeda decidió cuidar titulares en la última fecha del Torneo Apertura ante Defensa y Justicia y tuvo su recompensa: el equipo respondió y ganó 4-0, ubicándose en la segunda posición de su zona a falta de una fecha.

En la Copa, el Xeneize ganó sus dos partidos, ante Universidad Católica en Chile y Barcelona de Ecuador en La Bombonera. Por su parte, Cruzeiro venció a los ecuatorianos en el debut, pero cayó ante los chilenos en el segundo encuentro.

Así fue el primer tiempo entre Boca y Cruzeiro

El partido empezó sumamente caliente entre ambos equipos, con Boca teniendo dificultades con la pelota y Cruzeiro presionando bien arriba. Paredes se ganó una evitable amarilla a los seis minutos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2049287801733025840?s=20&partner=&hide_thread=false LEANDRO PAREDES fue AMONESTADO tras este empujón a Matheus Pereira en el arranque del juego entre Cruzeiro y Boca Juniors. pic.twitter.com/z3js8Ua9Pp — dataref (@dataref_ar) April 29, 2026

En los minutos agregados del primer tiempo, el árbitro Ostojich tomó una polémica decisión: expulsó por doble amarilla a Bareiro, tras una exageración de un jugador de Cruzeiro por un manotazo del nueve de Boca, que se queda con 10 jugadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/2049297647819768154?s=20&partner=&hide_thread=false La acción por el cual ADAM BAREIRO vio la SEGUNDA AMARILLA y es EXPULSADO por parte de ESTEBAN OSTOJICH.



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Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro

Copa Libertadores

Grupo D - fecha 3

Cruzeiro (Bra) - Boca (Arg)

Estadio: Governador Magalhães Pinto

Árbitro: Esteban Ostojich

VAR: Andrés Cunha

Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gérson, Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzeiro/status/2049263962458370540?s=20&partner=&hide_thread=false O Cruzeiro está escalado para o jogo contra o Boca Juniors pela CONMEBOL Libertadores! VAMOS, CABULOSO!!



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Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.