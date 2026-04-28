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Boca, con uno menos, empata ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores

El Xeneize busca seguir por el camino victorioso y encaminar su clasificación a los playoffs del certamen continental.

Boca visita a Cruzeiro en Brasil.

Boca visita a Cruzeiro en Brasil.

Boca enfrenta a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize busca seguir en la vía victoriosa y ampliar su invicto, que es de 14 partidos entre las tres competencias.

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Claudio Úbeda decidió cuidar titulares en la última fecha del Torneo Apertura ante Defensa y Justicia y tuvo su recompensa: el equipo respondió y ganó 4-0, ubicándose en la segunda posición de su zona a falta de una fecha.

En la Copa, el Xeneize ganó sus dos partidos, ante Universidad Católica en Chile y Barcelona de Ecuador en La Bombonera. Por su parte, Cruzeiro venció a los ecuatorianos en el debut, pero cayó ante los chilenos en el segundo encuentro.

Así fue el primer tiempo entre Boca y Cruzeiro

El partido empezó sumamente caliente entre ambos equipos, con Boca teniendo dificultades con la pelota y Cruzeiro presionando bien arriba. Paredes se ganó una evitable amarilla a los seis minutos.

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En los minutos agregados del primer tiempo, el árbitro Ostojich tomó una polémica decisión: expulsó por doble amarilla a Bareiro, tras una exageración de un jugador de Cruzeiro por un manotazo del nueve de Boca, que se queda con 10 jugadores.

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Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro

  • Copa Libertadores
  • Grupo D - fecha 3
  • Cruzeiro (Bra) - Boca (Arg)
  • Estadio: Governador Magalhães Pinto
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • VAR: Andrés Cunha
  • Hora: 21:30. TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gérson, Christian, Matheus Pereira, Keny Arroyo; y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

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Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

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