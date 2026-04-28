Día del Trabajador: cuánto sale encargar locro en Neuquén este 1º de mayo

Se acerca el 1º de mayo y decenas de emprendimientos neuquinos ofrecen promociones de este tradicional plato.

Muchos emprendimientos de Neuquén ofrecen locro para este 1 de mayo.

Este viernes es el Día del Trabajador y el plato esencial para la efeméride es nada menos que el locro. Esta comida que mezcla la tradición ancestral andina con la cocina española varía según la región y quien lo prepare, pero hay ingredientes comunes: porotos, maíz, cerdo, chorizo, colorado.

En Neuquén ya comenzaron a aparecer decenas de emprendimientos, rotiserías y casas de comida que ofrecen porciones de locro con distintas promociones.

LM Neuquén recorrió varias casas de comida de la capital provincial, además de realizar un relevamiento en distintos sitios y redes sociales para traer una serie de opciones para quienes quieran disfrutar de este tradicional plato.

Opciones en Neuquén para encargar locro

El emprendimiento Gourmet Leda, ofrece una promoción de $19.000 la porción y dos porciones por $30.000. Según reza el flyer promocional, se trata de una receta familiar "bien cargada" y "hecha con mucho amor", además de tener "ingredientes de calidad" y estar cocido "a fuego lento". Afirman que se debe encargar con anticipación y que no se hacen envíos a domicilio.

Para encargar de este emprendimiento, basta con escribir 2996264007 por whatsapp.

Locro Gourmet Leda

Otro local del centro neuquino que toma pedidos de locro para este viernes 1 de Mayo es Panadería Mariela Arcenio, que, a pesar de su nombre, también es café y casa de comidas. Ubicado en la esquina de Belgrano y Santiago del Estero, el local ofrece una porción de "más de 600 gramos" por $25.000. También se incluyen pan de campo, salsa casera y un pastelito criollo en el combo.

En este negocio es posible encargar por whatsapp al 2994181929 como acercándose al local.

Locro panaderia mariela

Por otro lado, muchas publicaciones en grupos de Facebook de la ciudad de Neuquén ofrecen distintas opciones para este día del trabajador.

Una publicación de J&D servicios gastronómicos días atrás anunció que se están tomando pedidos a $20.000 la porción de 600 gramos con envío incluido. "Si lo retiras en el domicilio en Pomona 1430 tenés un 10% de descuento". Esta opción puede encargarse al 2995940938.

En Plottier, la parroquia San Antonio de Padua vende la porción de locro a $16.000. En la publicación de Facebook afirman que con cada porción comen 2 personas. Se encargan al 2996354721 y se retiran por Chos Malal al 150. La publicación aclara que es necesario llevar recipiente.

locro 01.jpg Locro, receta de un plato tradicional de las fechas patrias e importantes.

Como opción vegana, un emprendimiento del barrio Cumelén de Neuquén capital ofrece la porción de locro "100% vegano" a $20.000. Toman pedidos al 2995288720.

Para una opción más completa, el restaurante Casa Blanca, ubicado en Centenario, tiene una promoción del plato de locro + bebida + postre a $32.000 para consumir en el lugar. Además, ofrece una opción para llevar con pan criollo a $26.000. Cuentan con cupos limitados y hace falta reservar al whatsapp.

En promedio, el precio de las opciones ronda en $20.000 con algunas más caras, que incluyen algún extra como el envío, pan o salsa y otras opciones más baratas.