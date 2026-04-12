Día del Trabajador: una provincia otorgará un bono a empleados públicos

Se trata de una remuneración extraordinaria de 100 mil pesos. Será un componente no remunerativo y no bonificable en la próxima liquidación.

Empleados estatales de una provincia cobrarán un bono extraordinario por el Día del Trabajar.

A semanas del Día del Trabajador , las autoridades de la provincia de Jujuy confirmaron que pagarán un bono extraordinario de $100.000 a todos los trabajadores de la administración pública .

Este esperado beneficio económico busca aliviar el impacto inflacionario en los bolsillos.

La medida fue oficializada recientemente a través de la Circular Nº 014-C.P./2026. Según detalló el Ejecutivo provincial, este suplemento salarial tiene carácter no remunerativo y no bonificable .

Cómo se pagará el bono extraordinario por el Día del Trabajador

El bono extraordinario mismo se depositará y liquidará por única vez durante el transcurso del mes de abril, funcionando como un reconocimiento económico directo por la inminente celebración del Día del Trabajador.

Cajeros automáticos Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Cabe recordar que la entrega de esta importante suma adicional ya había sido puesta sobre la mesa de debate durante las tensionadas negociaciones paritarias celebradas en el mes de febrero. En aquella oportunidad, además de ofrecer un incremento salarial del 10% de cara a los gremios estatales, los funcionarios provinciales habían propuesto formalmente la ejecución de este pago especial.

Qué es un bono extraordinario

Un bono extraordinario en el sueldo es un pago adicional que no forma parte del salario habitual y que se otorga de manera excepcional.

En simple:

No es fijo ni mensual Se paga una sola vez (o en ocasiones puntuales) Suele tener un motivo específico

¿Por qué se paga?

Puede darse por distintas razones, por ejemplo:

Fechas especiales (como el Día del Trabajador) Compensar la inflación o pérdida de poder adquisitivo Reconocer un esfuerzo o situación particular Decisiones del gobierno o de una empresa

Por ejempl, si tu sueldo es de $500.000 y te dan un bono extraordinario de $100.000, ese mes cobrarías $600.000, pero al mes siguiente volvés a tu sueldo normal (salvo que haya otro bono).

A veces puede ser no remunerativo (no se incorpora al básico ni siempre tiene aportes), dependiendo de cómo lo definan.

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Como impacta el bono en la jubilación

Si el bono es remunerativo, cuenta como parte del sueldo.

Eso significa que:

Aporta a jubilación

Suma para la obra social

Se tiene en cuenta para el aguinaldo

Puede influir en extras como vacaciones o indemnizaciones

Si cobrás un bono remunerativo, aumenta el cálculo del aguinaldo, porque este se basa en el mejor sueldo del semestre.

Si el bono es no remunerativo Es el caso más común en bonos “extra”.

Entonces:

No aporta a jubilación

No cuenta para el aguinaldo

No modifica tu sueldo básico

Generalmente no impacta en otros adicionales

Es plata “en mano”, pero no suma a largo plazo.

¿Por qué hacen esto?

Porque así quien paga (Estado o empresa):