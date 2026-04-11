Ancelotti rompió el silencio tras no convocar a Neymar: ¿Irá al Mundial?

El astro brasileño no fue parte de la convocatoria en la selección de Brasil durante la última fecha FIFA.

El director técnico de la selección de Brasil , el italiano Carlo Ancelotti , generó una gran expectativa al hablar sobre la posibilidad de convocar a Neymar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y reconocer que “está en el buen camino”.

En diálogo con el medio francés France Football, Ancelotti fue consultado por la posible presencia del astro brasilero en la cita mundialista y sorprendió al destacar que “debe seguir de esta manera y mejorar su condición”.

“Es capaz de volver al 100% de forma física. Lo he dicho varias veces y está muy claro: convocaré a jugadores que estén físicamente preparados”, añadió Ancelotti.

En este sentido, Ancelotti reconoció el buen nivel que está teniendo Neymar en el Santos, equipo con el que disputó seis partidos en lo que va del año y en el que anotó tres goles y repartió tres asistencias: “Tras su lesión de rodilla ha vuelto bien y está marcando goles. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar el Mundial”.

ancelotti brasil

Por último, incluso se animó a comentar en qué sector de la cancha lo colocaría: “¿Dónde usarlo? Más centrado, más próximo al arco rival, como juega ahora”. En caso de finalmente entrar a la nómina final de convocados, Neymar tendrá la posibilidad de disputar su cuarto Mundial.

El primero de ellos fue en Brasil 2014, donde guió a la “Verdeamarelha” hacia las semifinales, aunque su lesión de columna en los cuartos de final le impidió disputar las instancias finales.

En Rusia 2018 y en Qatar 2022 la historia fue prácticamente la misma, ya que Brasil llegaba como uno de los candidatos al título, pero se despidió en los cuartos de final por las respectivas caídas ante Bélgica y Croacia.

En el Mundial 2026, donde irá en busca de su sexta estrella para cortar con 24 años de sequía, Brasil compartirá el Grupo C con Marruecos, Haití y Escocia.

Neymar visitará Argentina para jugar contra San Lorenzo

Con los grupos de la Copa Sudamericana definidos y la competencia ya iniciada, una de las sorpresas será la visita del astro brasileño Neymar al Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo.

El atacante con presente en el Santos de Brasil deberá viajar al país para medirse ante el “Ciclón” ya que ambos conjuntos integran el Grupo D del certamen internacional, junto a Deportivo Cuenca de Ecuador y Recoleta de Paraguay.

Si las lesiones se lo permiten, el ex Barcelona y Paris Saint-Germain saltará al terreno de juego del Pedro Bidegain en un cotejo que genera gran expectativa por la presencia del crack de 34 años nacido en San Pablo.

neymar 2 Neymar renovó con Santos hasta diciembre de 2026.

Este encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos se disputará el martes 28 de abril, desde las 19:00 horas, y genera gran expectativa entre los hinchas del Ciclón que tendrán la oportunidad de ver en su estadio a una estrella mundial. El mismo delantero se hizo eco de esta situación, luego de recibir varios mensajes en redes sociales, y escribió: “Feliz y entusiasmado por los desafíos que tengo con el Santos. Me alegra el cariño demostrado por los aficionados de San Lorenzo. Estoy seguro de que harán una gran fiesta el día del partido. Nos vemos allí”.

En el inicio de la Copa Sudamericana, San Lorenzo empató en su debut frente a Recoleta de Paraguay de visitante, mientras que Santos perdió 1 a 0 ante Deportivo Cuenca, también en condición de visitante.