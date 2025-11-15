Grego Rossello, a los besos con la ex pareja de un jugador de la Selección Argentina

El influencer fue visto muy cerca de una reconocida modelo en un boliche y las imágenes se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales.

Grego Rossello volvió a quedar en el centro de la escena luego de ser visto a los besos con Paloma Silberberg , la exnovia del futbolista de la Selección Argentina Nicolás González. El influencer, que en las últimas semanas había sido mencionado en rumores de romance y hasta confesó una relación pasada con Nati Jota , apareció junto a la modelo en un boliche y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

La confirmación del vínculo llegó por boca de la propia modelo, apenas tres meses después de haber terminado su relación de más de tres años con el delantero de la Juventus. Durante una entrevista con "A la tarde" (América), la joven de 25 años aclaró que el acercamiento con el conductor es reciente y todavía informal. “Nos estamos conociendo” , aseguró, y explicó que llevan “apenas diez días en contacto”. Consultada por la posibilidad de un noviazgo, fue contundente: “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz ”.

La creadora de contenido en redes enfatizó, al mismo tiempo, que no planea iniciar una relación oficial por el momento y pidió margen para transitar su reciente soltería. “No es un vínculo, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de libertad ”, señaló. Aún así, destacó que el animador le genera una buena impresión: “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático ”.

La joven, a su vez, relató cómo fue el primer encuentro con el humorista y aseguró que ambos se sintieron cómodos desde el principio. Aunque evitó dar detalles adicionales, dejó entrever que la charla surgió de manera natural y sin expectativas inmediatas. El trasfondo de esta historia, por supuesto, está atravesado por la escandalosa separación entre Silberberg y González.

Cómo fue la escandalosa separación entre Silberberg y Nico González

Según contó en televisión, la ruptura se produjo tras un episodio que describió como “muy polémico”. La modelo relató que, al regresar de Italia, trató de contactarse con el artillero para coordinar su llegada a Ezeiza, pero al no obtener respuesta, decidió revisar las cámaras de seguridad del hogar que compartían en Europa. “En la casa teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero estaban con mi mail”, explicó.

Fue allí cuando descubrió imágenes que confirmaron una infidelidad. “Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije: ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, recordó. Según precisó, los dispositivos no estaban ubicados en las habitaciones, pero pudo verlos en espacios comunes como el living y la pileta. También aclaró un dato que circuló en redes sobre la identidad de la mujer: “No era italiana, era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos”.

La reacción de Silberberg, lógicamente, fue inmediata. “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”, afirmó. Incluso contó que el ex Argentinos Juniors se enteró de que ella había visto las imágenes recién cuando el tema salió al aire, ya que no volvieron a comunicarse tras el hallazgo. Mientras tanto, el incipiente acercamiento con Rossello continúa en modo exploratorio. “Nos estamos conociendo”, insistió.