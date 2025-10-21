Sin vueltas, Chechu Bonelli y Grego Rosello hicieron la primera publicación tras rumores de romance

La conductora que dejó atrás su vínculo con Darío Cvitanich fue vista charlando íntimamente con una figura del espectáculo en un boliche de la Capital Federal.

La separación entre el exfutbolista Darío Cvitanich y la periodista Chechu Bonelli causó una revolución debido a que terminó con un vínculo amoroso que llevaba 14 años. Si bien la decisión se conoció en abril del corriente año, él había dejado a entrever que la pareja estaba rota desde hacía ocho meses antes que cuando se confirmó.

Cada uno de los integrantes de esta ex relación comenzaron a rehacer su vida en varios aspectos, pero principalmente en los vínculos amorosos que pueden llegar después de una extensa etapa de amorío. En las últimas horas se duplicaron los rumores sobre una relación nueva a la que se estaría embarcando la conductora televisiva, con una figura reconocida del espectáculo.

Fue Pochi de Gossipeame quien sacó a la luz toda su información y reveló a quién involucraría este amorío. Entre la información el nombre que apareció fue el del comediante Grego Rosello , quien se convirtió también en un reconocido conductor de programa de streaming.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1980289785932697899&partner=&hide_thread=false Chechu Bonelli y Grego Rosello, muy cerca en el boliche. Los detalles en #PuroShow. @puroshowok pic.twitter.com/NVEa427WbK — eltrece (@eltreceoficial) October 20, 2025

"Yo consulté si había pasado algo y me dijeron que ‘no’. Muchas ganas, pero no…”, confirmó la periodista en el programa Puro Show. A su vez, afirmó que tuvieron una charla íntima en un boliche de la costanera y contó cuáles fueron las palabras del humorista cuando le preguntó por la conductora: “Le fui a consultar a Grego y me djo que Chechu era una mujer hermosa, que obviamente estaba muy interesado y que a él le encantaría ir a cenar con ella”.

Por otra parte la periodista reveló un posteo que había hecho Grego en su cuenta de X (ex Twitter): “Lo hablaba con Chechu Bonelli el sábado al VIP, que me jodía que estaba soltero. Sos un flaco fachero, tenés un buen laburo y si estás solo es porque querés”, rezaba el posteo.

“Yo un día hablé con Cvitanich y él estaba bastante enojado por todo lo que decía, porque él me comentaba que con Chechu estaba todo súper claro, que hacía ya varios meses que se habían separado y que ella podía hacer su vida y ser feliz. Y así lo entendía él mismo, no había nada que recriminarle al otro. Así que me parece bien que, si Chechu hoy está en un boliche con Grego Rosselló, me parece espectacular”, sumó.

Pese a que el rumor ya se instaló en los medios, los protagonistas de la noticia se encargaron de desmentir y asegurar que son muy buenos amigos.

”Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, quiero aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más que eso”, afirmó Grego en una historia que subió a Instagram.

Además, cuestionó al medio que hizo referencia a su apariencia. “Simpático ponen los hdp, poné feo directamente” y le dedicó unas palabras a su amiga. “Si me van a tildar de feo, prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio”.

En tanto que ella también tomó la palabra y reposteó el mensaje de Rosello y agregó: “JAJAJA, sos lo más, amigo “simpático””.