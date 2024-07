Grego Rossello mostró de qué forma lo rechazó una famosa

La historia comenzó cuando Grego publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) una captura de pantalla de una conversación de Instagram en la que invitaba a una mujer a ver la película "Intensamente 2". Con un tono divertido y directo, le preguntó: "Del 1 al 1000, ¿qué chance hay de que vayamos a ver Intensamente juntos? Encapuchados y merendemos algo". A esto, agregó: "Si no te reís muchísimo en la salida, me bloqueás para siempre". Sin embargo, la respuesta de la famosa fue contundente y llena de cariño, pero sin intención romántica: “Jajajaja, te quiero mucho”. Sin perder su buen humor, Grego respondió: “Dios, es el ‘no’ más feo que recibí en mi vida”.

Grego 1.jpg El chat de Grego Rossello que fue viral

Los chats de Grego Rossello

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando miles de interacciones y comentarios de seguidores y curiosos. Ante la avalancha de reacciones, Rossello aclaró en un tuit posterior el motivo detrás del "encapuchados": “Lo de encapuchados es porque ella es famosa, no por mí. Está claro que no le importa a nadie si yo voy al cine con alguien. Igual no quiso, qué vida de pi...”.