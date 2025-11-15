En un final de locos, se definieron los descensos de la primera división del fútbol argentino

En el inicio de la fecha que dará fin a la etapa regular del Torneo Clausura, ya se conocen los dos equipos que jugarán en la Primera Nacional en 2026.

San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza descendieron a la Primera Nacional , mientras que Aldosivi de Mar del Plata mantendrá la categoría. El equipo sanjuanino perdió 4-2 ante Aldosivi en un encuentro que tuvo un final verdaderamente para el infarto, mientras que los mendocinos igualaron 1-1 con Deportivo Riestra.

En Mendoza, el Tomba empató 1-1 con Riestra y quedó sin margen para seguir soñando con un desempate. El resultado sentenció un final amargo para un club que llevaba 18 años en la élite y que en ese recorrido supo meterse en copas internacionales y sostener una identidad competitiva.

El otro capítulo se escribió en el Minella, donde Aldosivi y San Martín protagonizaron un partido cambiante y repleto de emociones. En apenas media hora del segundo tiempo se marcaron seis goles y el Tiburón, empujado por Moya, Rami, Giani y Preciado, terminó imponiéndose 4-2. Los tantos sanjuaninos de Barrera y Fernández no alcanzaron para evitar un nuevo descenso tras su breve paso por Primera.

aldosivi-_1440x810

La combinación de resultados dejó un escenario contundente: Aldosivi sigue en la categoría, mientras que Godoy Cruz y San Martín bajan a la B. En paralelo, Riestra cerró su campaña con un premio importante: el quinto puesto en la tabla anual le asegura un lugar en la Copa Sudamericana 2026. Una tarde donde cada minuto modificó el cuadro general y donde la tensión se mantuvo hasta el cierre.

Por otro lado, se definen los finalistas del reducido por el ascenso a primera

El primer finalista del Reducido de la Primera Nacional se definirá este sábado, cuando Estudiantes de Río Cuarto reciba a su homónimo de Buenos Aires. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, está programado para las 20 y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Ariel Penel.

Estudiantes de Río Cuarto no la tendrá nada fácil, ya que intentará dar vuelta el 1-0 sufrido en la ida, donde el equipo bonaerense se impuso gracias al gol del delantero Mateo Acosta a los 7 minutos del segundo tiempo.

A los cordobeses les alcanzará con ganar por la mínima, ya que en caso de empate en el global avanzarán por la ventaja deportiva que tienen por haber terminado mejor en la tabla anual.

Ambos equipos compartieron la Zona B en la fase regular de la Primera Nacional, donde Estudiantes de Río Cuarto finalizó segundo con 60 puntos, mientras que los de Buenos Aires quedaron terceros, a solo una unidad de distancia.

El otro finalista del Reducido se definirá el domingo, cuando a partir de las 17:15 Deportivo Madryn, equipo que curiosamente está siendo muy beneficiado las últimas semanas por distintas sanciones a sus rivales, reciba a Deportivo Morón.

La ida terminó 1-0 a favor de Deportivo Morón, que se impuso gracias a la anotación del defensor Franco Vázquez a los cuatro minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, vjeDIQ el “Gallito” no podrá contar con la presencia de su director técnico, Wálter Otta, ya que fue suspendido por afirmar que “ir contra Deportivo Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino”.

Esta sanción nuevamente afecta a un rival de Deportivo Madryn, que en los cuartos de final se vio beneficiado cuando se le dio por perdido el partido por 3-0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, rival que lo vencía 1-0 al término del primer tiempo.

El cronograma de los partidos de vuelta de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional