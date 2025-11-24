Guido Süller salió a destrozar a Martín Cirio: "me pareces desagradable"

El reconocido mediático apuntó contra el streamer y hasta compartió un chat que tuvo con él.

El mediático Guido Süller generó polémica en las redes sociales tras apuntar directamente contra Martín Cirio . En su programa de streaming Pronto Guido (Mabel Baradero), el famoso arquitecto decidió mostrar los mensajes privados que intercambió con el influencer y lanzó durísimas frases al aire.

“Me parecés desagradable, Martín Cirio. Me parecés una persona repulsiva”, disparó sin filtro. Y siguió: “No podés tener tanta soberbia, tanta arrogancia, tan creído. Porque hoy estás arriba y mañana estás abajo”. Antes de compartir los chats, Süller aseguró que quería cerrar la historia entre ambos. “Chicos, quiero decirles exactamente lo que pasó entre él y yo. A ver si terminamos y cerramos de una vez por todas”, pidió frente a cámara.

Acto seguido, Guido mostró el mensaje inicial que le habría enviado Cirio: “Guido, ¿cómo estás? Soy Martín Cirio. Me encantaría que vengas a mi stream”. Después anunció que también tenía los audios que el streamer dijo que no pensaba reproducir: “Los audios que él dijo que no los iba a pasar, los tengo yo, chicos. Señor director, escuchemos el audio que yo le mandé a Martín Cirio en respuesta”.

En ese mensaje, Süller se mostraba más conciliador y hasta divertido: “¿Qué hacés, Loquilio? ¿Cómo andás? Ay, todo el mundo dice que nos encontremos nosotros dos, que va a ser un quilombo esa entrevista. Yo tengo miedo porque yo me cuido. Ahí en Luzu soy Caperucita Roja, ¿viste? Un santo. Pero yo también tengo pico, no sé si tanto como vos…”, comenzó diciendo.

Y sumó: “Sí me gustaría que me entrevistes, pero bueno. Vos decime los horarios que tenés, a qué hora sale el stream, si estás todos los días, si pagás algo y si sabés que esto va a ser un quilombo. Proponeme, decime cómo es”. Y cerró con un tono mucho más amable del que mostró en vivo: “Te contesto para decirte que sí, que la verdad me parecés un genio de las redes. Y bueno, si se tiene que dar, se dará. Decime cómo te manejás. Te mando un abrazo. En una de esas se da, Martín querido”. Por ahora, Cirio no respondió públicamente al descargo, pero el cruce promete seguir dando de qué hablar.

Guido Süller reveló que vivió un año con Alejandro Fantino: cuál fue la razón

El histórico y reconocido mediático, Guido Süller, estuvo en La Noche Perfecta y sorprendió a todos al revelar una divertida anécdota que vivió con Alejandro Fantino.

Embed - Guido Süller vivió un año con Alejandro Fantino y no lo sabíamos: "Quedó re conforme"

“¿Es verdad que le hiciste la casa?“, preguntó Sebastián Wainraich, conductor del ciclo. A lo que el famoso arquitecto respondió: ”Le hice la casa a Fantino en Santa María de Tigre. Estuve todo un año trabajando. Es un capo él, muy, muy macanudo”.

“Me gusta la arquitectura, lo que pasa es que no se pueden hacer tantas cosas en la vida”, explicó Guido Süller. Y agregó: “Hago una casa por vez y sólo hago el diseño, no la construcción. Es un dolor de cabeza muy grande la construcción, te faltan los gremios, te mienten”. Para meterse de lleno en el mundo de la arquitectura, Guido Süller sostuvo que “el cliente siempre se la agarra con el arquitecto”. “Te dicen un tiempo y una guita. Te dicen que va a tardar tres meses y te va a costar ocho y después tarda seis meses y cuesta quince“, se quejó el mediático.

Y explicó: “Yo soy más realista, le digo: ‘No pienses que te la voy a hacer en seis meses’“. De esta manera, aseguró también que Alejandro Fantino quedó ”re conforme" con los hechos. “Los countrys están hechos sobre terrenos de relleno. Eran viejos humedales en los que vos no podés hacer una casa sobre pilotines porque se raja toda. Hay que hacerla sobre hormigón. Fantino tenía toda la casa rajada“, dijo. Finalmente, Guido Süller cerró: “Me dijo: ‘Guido arreglamela’. Él estaba re contento y me dijo que quería que siguiera remodelando. Así que me fui prácticamente un año a vivir ahí porque iba todos los días“.