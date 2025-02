Guido Süller reveló que vivió un año con Alejandro Fantino: cuál fue la razón

“Me gusta la arquitectura, lo que pasa es que no se pueden hacer tantas cosas en la vida”, explicó Guido Süller. Y agregó: “Hago una casa por vez y sólo hago el diseño, no la construcción. Es un dolor de cabeza muy grande la construcción, te faltan los gremios, te mienten”.

Embed - Guido Süller vivió un año con Alejandro Fantino y no lo sabíamos: "Quedó re conforme"

Para meterse de lleno en el mundo de la arquitectura, Guido Süller sostuvo que “el cliente siempre se la agarra con el arquitecto”. “Te dicen un tiempo y una guita. Te dicen que va a tardar tres meses y te va a costar ocho y después tarda seis meses y cuesta quince“, se quejó el mediático.

Y explicó: “Yo soy más realista, le digo: ‘No pienses que te la voy a hacer en seis meses’“. De esta manera, aseguró también que Alejandro Fantino quedó ”re conforme" con los hechos. “Los countrys están hechos sobre terrenos de relleno. Eran viejos humedales en los que vos no podés hacer una casa sobre pilotines porque se raja toda. Hay que hacerla sobre hormigón. Fantino tenía toda la casa rajada“, dijo. Finalmente, Guido Süller cerró: “Me dijo: ‘Guido arreglamela’. Él estaba re contento y me dijo que quería que siguiera remodelando. Así que me fui prácticamente un año a vivir ahí porque iba todos los días“.

El novio de Guido Süller, 42 años menor, salió a decir su verdad sobre la relación

Guido Süller ha encontrado el amor en Hernán Sanabria, un joven de 21 años oriundo de San Pedro de Jujuy. A pesar de los 42 años que los separan, la pareja ha demostrado que la edad no es un obstáculo cuando se trata de construir una relación sólida y sincera. Hernán, en una reciente entrevista con TN Show, compartió detalles de su historia de amor con el ex comandante de a bordo, resaltando lo especial que ha sido para él desde el primer momento en que lo conoció.

Sanabria relató que conocía a Süller desde hacía mucho tiempo por sus apariciones en los medios y por las redes sociales, y siempre se sintió atraído tanto por su personalidad como por su físico. Hace un año, decidió armarse de valor y enviarle un mensaje para conocerlo. "Al principio solo me respondía con emojis", explicó el joven. Sin embargo, la conversación fue fluyendo con el tiempo, y finalmente Hernán le dijo que viajaría a Buenos Aires para encontrarse con él. A partir de ese momento, su relación comenzó a tomar forma.

El primer encuentro entre Hernán y Guido fue, según el joven, inolvidable. "Fue el mejor día de mi vida. Me sentí tan cómodo porque él es una persona respetuosa, amable y sencilla. Me trató como un rey", confesó. Desde entonces, la relación entre ambos se ha consolidado y, lejos de ser solo una pareja, Hernán describe su vínculo como "algo más profundo, somos compañeros de vida que nos apoyamos mutuamente y nos amamos".

"Compartimos salidas, películas, música, juegos, risas. Pese a que tengo 21 años, soy un chico old school", bromeó el joven. "Guido me enseña sobre los años ‘40, ‘50 y ‘60, y a mí me parece muy interesante", agregó.

Sanabria también se refirió con humor al rol que desempeña en la vida de Guido. "Me considero su 'colágeno'. Es un término moderno y gracioso que usamos mucho. Mi función es hacerlo sentir más vivo y fresco, y enseñarle sobre las nuevas generaciones. Yo le enseño a usar las redes sociales y a entender el humor de los 'cristales'", señaló.