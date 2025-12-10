Sin celular hasta los 13 años: el inédito pacto de los padres de un colegio

El acuerdo propone también limitar el uso de redes sociales hasta los 16. Por qué llegaron a esta polémica decisión.

La iniciativa de limitar el uso del celular tiende a fomentar el juego y el vínculo personal de los niños y adolescentes.

Un grupo de padres del colegio primario puso en marcha una iniciativa denominada "Pacto Parental", con el objetivo de postergar el acceso de los niños al teléfono celular hasta los 13 años y limitar el uso de redes sociales hasta los 16.

La propuesta, que se inició entre familias de sexto grado, logró una rápida adhesión y actualmente ya involucra a unas 300 familias de la comunidad educativa.

Los impulsores del colegio San Nicolás, ubicado en Chacras de Coria, Mendoza , crearon un grupo de WhatsApp y una página web, pactoparental.org , donde difundieron un manifiesto que propone reducir el tiempo frente a pantallas, fomentar el juego y la creatividad fuera de dispositivos. La iniciativa contó con el aval de la dirección del colegio y se propuso como un compromiso entre familias para aplicar límites y acompañamiento adulto.

En el sitio del proyecto definieron el acuerdo como un compromiso colectivo para cuidar la atención, el sueño y la salud mental de los alumnos. Señalan que, según percepciones docentes, el 95% considera que el celular afecta la salud mental; que los menores pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a pantallas; y que el 65% tiene su primer smartphone antes de los 9 años, por eso piden diálogo y límites claros en los hogares.

La organización de los padres para limitar el uso del celular

La iniciativa arrancó como conversación entre familias y se formalizó con un manifiesto publicado en la web del proyecto. Los padres se comprometieron a no entregar un primer teléfono propio antes de los 13 años y a prohibir el uso de redes sociales hasta los 16, acompañando la decisión con presencia adulta y actividades recreativas sin pantallas.

Los impulsores argumentaron que no pueden esperar a cambios desde el Estado y que la industria digital está diseñada para retener la atención. En ese sentido, Nacho Castro señaló que no pueden esperar a que el Estado actúe y sostuvo que “de mis hijas me ocupo yo”. Mientras que Guillermo Barleta, padre de una alumna de 12, sostuvo: “Tiene que ser un pacto entre adultos para que lo cumpla la mayoría y para que el chico que no usa celular no quede marginado”.

El grupo incorporó evidencias y percepciones de docentes para justificar la propuesta y convocó a más familias de la zona. Además, ofrecieron en su web pautas para el diálogo, ejemplos de límites y actividades alternativas fuera de la pantalla para sostener la medida en los hogares.

La dirección del colegio avaló la iniciativa y las familias mantendrán el seguimiento del cumplimiento del pacto en forma colectiva, con el propósito de evitar la marginación de quienes no usan celular y de promover vínculos familiares y escolares más controlados respecto al uso de tecnología.

El impacto del uso temprano del celular en el desarrollo de los niños

El uso temprano del celular en la infancia se convirtió en una preocupación creciente para pediatras, psicólogos y docentes. Diversos estudios señalan que la exposición prolongada a pantallas puede afectar la atención, el descanso y el vínculo social de los niños, además de aumentar los riesgos de dependencia digital. A esto se suman los peligros asociados al acceso prematuro a redes sociales, como el ciberacoso y la sobreexposición.

En este contexto, iniciativas como la impulsada por familias de Mendoza buscan promover un desarrollo más saludable, priorizando el juego, el contacto social y las actividades fuera de la pantalla.