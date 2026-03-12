Locura en el Acceso Oeste: grabaron a dos nenas viajando colgadas de las ventanillas de un auto

Ocurrió en la colectora de Morón. Una de las menores iba sentada sobre el marco de la ventanilla y la otra sacaba el cuerpo por el techo solar.

Un imprudente hecho se registró este jueves en el Acceso Oeste de la colectora en Morón , provincia de Buenos Aires. Dos nenas viajaban parcialmente fuera de un auto en pleno movimiento, lo que generó la preocupación de otros conductores.

El video que se registró de este momento muestran como una de ellas iba sentada sobre la ventanilla del vehículo con medio cuerpo afuera, mientras que la otra nena sacaba la cabeza por la ventana del techo.

Ambas pequeñas se encontraban muy expuestas, ya que no iban con cinturón de seguridad y pudo haber derivado en un accidente grave . "Una piba por la ventana, la otra por arriba, mirá que bien", dijo sarcásticamente el hombre que registró este episodio.

Cabe recordar que la Ley Nacional de Tránsito del país establece que los menores de 10 años deben viajar sujetos en el asiento trasero con el SRI correspondiente a su tamaño y peso.

El momento generó preocupación, ya que las menores estaban sin cinturón de seguridad y totalmente expuestas. Otro conductor grabó la secuencia.

La importancia del uso del cinturón de seguridad en los menores

El video generó un amplio debate sobre la seguridad de los niños, desde las medidas que los padres deben tomar al respecto con sus hijos, como por ejemplo el uso obligatorio del cinturón de seguridad.

Algunas provincias, sin embargo, poseen legislación propia al respecto. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están obligados a ir en silla de seguridad los menores de 12 años y de menos de un metro y medio de estatura.

A nivel mundial las lesiones causadas en siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en niños y jóvenes de entre 5 y 29 años. En Argentina, de las 5.472 víctimas fatales del último año, 248 fueron niños de 0 a 14 años (4,6%) y 1.321 jóvenes de 15 a 24 años (24,1%).

nena auto Moron

Según cifras de la ANSV, las regiones donde más seguros viajan los más chicos son en la Patagonia (39,1%), Cuyo (36,6%), NEA (29,9%) y AMBA (29,7%), mientras que donde se muestran los niveles de protección más bajos son en la región Pampeana (21,4%) y en el NOA (16,4%).

Subió un video de su hijo de 5 manejando un cuatriciclo y terminó sin carnet

A fines del 2025, un insólito caso volvió a exponer la imprudencia de padres que permiten que sus hijos pequeños conduzcan, en este caso, un cuatriciclo. El episodio encendió la alarma de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que intervino tras la viralización de las imágenes.

El hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde un joven padre de 23 años subió a redes sociales dos videos de su hijo, de apenas cinco años, manejando un cuatriciclo. En el primer registro, se lo ve circulando solo y sin casco en un descampado. En el segundo, aparece conduciendo por una ruta mientras su padre lo registra desde otro vehículo que avanza a la par.

“Nosotros somos de Moreno y ese video se grabó a la altura de Mercedes, en un lugar donde no hay gente, es como un descampado. Yo lo llevo hasta allá para que a nadie lo moleste”, expresó el joven, identificado como Nahuel Alexis, en diálogo con Telefe.

Tras la viralización, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó al padre y actuó de oficio: solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir por considerar que tuvo una conducta deliberadamente imprudente.