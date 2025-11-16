Enzo Pérez salió a negar una supuesta pelea con Marcelo Gallardo en River: "Es una locura"

En medio del convulsionado clima que atraviesa el Millonario, el volante advirtió que tiene una buena relación con el DT y que todavía "no piensa" en la renovación.

River empató sin goles ante Vélez y, si bien dependía de otros resultados, por ahora está afuera de puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. En ese contexto, el Millonario tendrá que salir campeón del Torneo Clausura o, de lo contrario, esperar a que Boca, Rosario Central o Argentinos Juniors se coronen en el certamen doméstico. En ese complejo contexto, uno de los que rompió el silencio fue Enzo Pérez.

El referente relativizó su largo período sin minutos en el 11 titular y señaló: "Se especulan un montón de cosas, pero en 2018, después de venir del Mundial, me tocó ser suplente también” . Sin embargo, el campeón de la Copa Libertadores 2018 volvió a ser titular en la visita al estadio José Amalfitani: disputó los 90 minutos luego de 53 días de inactividad y, en la previa al duelo, ensayó una respuesta con respecto a su ausencia prolongada.

El mediocampista remarcó que “la explicación es fácil”, en referencia a las decisiones del cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo . Según afirmó, en esta etapa “hay otro compañero que el técnico ve que está mejor que uno” , en referencia a Juan Portillo, quien en esta ocasión actuó como zaguero y fue uno de los peores jugadores del elenco de Núñez en el compromiso disputado en Liniers.

"LA EXPLICACIÓN DE QUE NO ESTOY JUGANDO ES PORQUE EL TÉCNICO VE QUE HAY UN COMPAÑERO QUE ESTÁ MEJOR QUE UNO. SE ESPECULA MUCHO. EN EL 2018 DESPUÉS DEL MUNDIAL, ME TOCÓ SER SUPLENTE" Enzo Pérez se refirió a los rumores de su pelea con Gallardo #LPFxTNTSports pic.twitter.com/KVUAeaTIOu

El mendocino, de todas formas, sostuvo que respeta “todas las decisiones” del Muñeco y que su función es acompañar desde el rol que le toque ocupar. A su vez, enfatizó que “estando afuera o adentro se tiene que aportar”, destacando también su función dentro del plantel al recordar que es "uno de los capitanes”.

Durante los ocho partidos previos, el oriundo de Maipú había quedado relegado, pero buscó desdramatizar la situación en función de la competencia interna. Por otra parte, el volante de 39 años negó la existencia de un conflicto con el DT: "Con Marcelo saben la relación que tengo, el vínculo es de hace siete u ocho años”. De esta manera, descartó versiones sobre una supuesta discusión que explicaría su salida del equipo en los encuentros recientes.

Enzo Pérez aseguró que las versiones son "inventos"

Según advirtió el ídolo, “cuando la situación no es buena se empiezan a inventar un montón de situaciones”, en alusión a los rumores mediáticos surgidos durante su ausencia. Incluso, mencionó que se había asegurado que estaba “peleado” o que pasaría “a ser parte del cuerpo técnico”. Enzo sostuvo que optó por no responder públicamente a las especulaciones para evitar que las versiones tomaran mayor dimensión: "Si tenés que salir a aclarar, te volvés loco".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StatsMillo/status/1990145040442679551&partner=&hide_thread=false “Hoy mi continuidad es lo último que me interesa, TENEMOS QUE GANAR ”



Enzo Pérez, que volvió al XI inicial, en la previa del partidopic.twitter.com/G8ttchb5i4 — MilloStats (@StatsMillo) November 16, 2025

Consultado por su futuro, Pérez evitó precisar qué ocurrirá una vez que finalice su contrato y explicó: "Realmente lo que menos me interesa es eso”. Por otra parte, explicó que su prioridad inmediata es la búsqueda de resultados, especialmente en los playoff del torneo local. Por ello, aclaró que “lo de la renovación pasa a un segundo plano o a un tercero". Por último, el ex jugador de la Selección subrayó que “el objetivo principal es que River juegue la Copa Libertadores”, y que el plantel se "preparó para eso".