River jugó mal y no le alcanzó: empató contra Vélez y por ahora está afuera de la Copa Libertadores

El Millonario tenía que sumar de a tres para seguir con esperanzas de acceder al certamen internacional: ahora, solo le queda salir campeón o esperar que Central, Boca o Argentinos se coronen en el Torneo Clausura.

Después de la durísima caída frente a Boca, River tenía que dar el golpe sobre la mesa en Liniers: con una victoria frente a Vélez , todavía tenía esperanzas de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores . Sin embargo, no cumplió uno de los principales objetivos que se propone cada temporada: igualó sin tantos y, si bien mostró una mejoría con respecto al Superclásico, no alcanzó . En la última década, pocas veces se vio una peor versión del elenco de Núñez, que igualmente disputará los playoff del Torneo Clausura.

Un River repleto de modificaciones con respecto a la derrota en el Superclásico mostró una faceta bien ofensiva durante los primeros minutos frente a Vélez: al primer minuto, Juanfer Quintero habilitó a Sebastián Driussi , que definió de manera insólita por encima del travesaño. Al rato, Giuliano Galoppo remató desde media distancia y Maxi Salas también probó sin suerte tras una contra. El Fortín, por su parte, tuvo una chance clara de la mano de un cabezazo de Jano Gordon.

El impulso inicial del Millonario se vio truncado por una lesión: Fabricio Bustos quedó tendido en el suelo por una molestia y Marcelo Gallardo dispuso el ingreso de Agustín Obregón , que puede hacer las veces de mediocampista por derecha o carrilero. En su primera acción, el juvenil de 19 años pegó una durísima patada. Con el correr de los minutos, el local mejoró de la mano de un buen Manu Lanzini , que tomó la lanza ante un insólito choque de Maher Carrizo con el juez de línea que dejó malherido al volante creativo.

LO TUVO SALAS Remate cruzado del delantero de River que se va desviado Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/O4KNrIYbsQ

EL PASE DE JUANFER Antes del minuto de juego, casi llega el primero de River en los pies de Driussi Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/CsPrtvAgId

La visita dejó de fluir y pasó a depender, como en la mayoría de los partidos de la actual temporada, de alguna incursión individual. De hecho, Driussi pudo haber puesto el primero, pero erró su remate ante un buen centro de Salas. Los de Liniers también generaron peligro: Carrizo hizo volar a Franco Armani con un lindo disparo a colocar que se colaba en el ángulo. El que dejó una mejor imagen antes de irse a los vestuarios fue el local.

En el comienzo del complemento, el desarrollo del compromiso fue parejo, con alguna aproximación interesante de La Banda. Salas, de lo más interesante del conjunto del Muñeco pese a estar incómodo sobre un costado, le puso la pelota en la cabeza a Milton Casco dentro del área: el lateral, que se había quedado en las inmediaciones para participar de la culminación de la jugada, no le acertó a la dirección de su testazo pese a que no tenía marca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990166377605234788&partner=&hide_thread=false CASI MILTON Casco llegó al área de Vélez y de cabeza tuvo el primero de River



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/PLEzZ4qgoM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Repentinamente, el cotejo pasó a tener un ritmo frenético. El arquero campeón del mundo salvó a River en dos oportunidades consecutivas: Tomás Cavanagh, en el rebote, se lo perdió con el arco completamente libre. Por el lado del Millonario, la entrada de Thiago Acosta lo revitalizó y el pibe de 20 años mostró destellos de su talento. Conectó con sus compañeros y, de yapa, obligó a Tomás Marchiori a exigirse para evitar el triunfo parcial de los de Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1990171109921046975&partner=&hide_thread=false INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ VÉLEZ DOBLE TAPADA DE ARMANI Y DESPUÉS CAVANAGH CABECEÓ AFUERA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/o7tDoWwrr3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

La visita agotó variantes con un nuevo debut en Primera: se trata de Joaquín Freitas, que tuvo ratos de desparpajo aunque sin tanta claridad en tres cuartos. Ya sobre el cierre del encuentro, escasearon las ocasiones de peligro y ambos elencos abusaron de los envíos aéreos. La desesperación, por supuesto, se apoderó de los hombres del conjunto de Núñez, apremiado por la necesidad de una victoria.

El triunfo, finalmente, no llegó. El DT más importante de su historia no pudo imprimirle su sello a un equipo que fue hecho a medida, con una inversión de 100 millones de dólares: ahora, deberá buscar coronarse en el Torneo Clausura o, de lo contrario, que alguno de los tres elencos que están por encima en la Tabla Anual -Boca incluido- consigan el título. Broche de oro para una campaña espantosa...

El resumen de Vélez-River

Formación de Vélez: Tomás Marchiori; Tomás Cavanagh, Aarón Quirós, Thiago Silvero, Jano Gordon; Tomás Galvan, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Dilan Godoy y Maher Carrizo. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Velez/status/1990140190585753694&partner=&hide_thread=false Así vamos NOSOTROS #TorneoBetano Clausura 2025



Seguí el partido por TNT Sports.



Suscribite al Pack Fútbol https://t.co/rZINDtNIGR#JuegaVélez pic.twitter.com/qezm5DZytH — Vélez Sarsfield (@Velez) November 16, 2025

Formación de River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Santiago Lencina, Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1990139071734190328&partner=&hide_thread=false Los 11 del Millonario para enfrentar a Vélez por la fecha 16 del #TorneoBetano Clausura 2025 #VamosRiver pic.twitter.com/TzyDk1zgfA — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2025

Estadio: José Amalfinati.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Transmisión: TNT Sports.