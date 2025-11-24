AFA quiere castigar a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Central: los detalles

Le abrieron un expediente al Pincha luego de la decisión de que su plantel recibiera al Canalla con una postura de protesta.

La controversia generada por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025" a través de la tabla anual escaló a las oficinas de la AFA. El Tribunal de Disciplina informó, a través del Boletín N° 6793 Bis, la apertura de un expediente contra Estudiantes de La Plata tras la protesta realizada el último domingo.

Antes de comenzar el partido de octavos de final en el Gigante de Arroyito, el Pincha cumplió con el pasillo, pero los jugadores visitantes recibieron a sus colegas de espaldas en forma de repudio.

La imagen recorrió el mundo y generó muchos adeptos para con la postura de protesta que adoptaron los futbolistas del club platense. Según trascendió, la "sugerencia" fue del presidente Juan Sebastián Verón y los jugadores acataron.

Qué pasó este lunes

La AFA notificó formalmente a la dirigencia del club, incluyendo al presidente Juan Sebastián Verón, la comisión directiva y el capitán Santiago Núñez. Se les otorgó un plazo de 48 horas para formular su defensa y enviar su descargo por el "eventual incumplimiento" del protocolo de reconocimiento.

Además de las autoridades, el Tribunal mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones. Entre ellos figuran Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario.

De manera curiosa, Alario, quien era suplente, fue señalado por haberle comunicado previamente a Fatu Broun y Ángel Di María lo que ocurriría.

El reglamento interno, publicado en el Boletín N° 6625 en febrero, establece que el pasillo de reconocimiento es obligatorio y debe realizarse "mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo".

Además, prohíbe explícitamente "gestos de burla o de provocación" que desvirtúen el espíritu del reconocimiento. La decisión de Estudiantes, que se tomó luego del informe arbitral de Pablo Dóvalo, profundiza la grieta con la dirigencia de la AFA.

El informe del juez

El árbitro Pablo Dóvalo confirmó que elevará un informe al Tribunal de Disciplina por el pasillo invertido que los jugadores de Estudiantes de La Plata realizaron a Rosario Central antes del encuentro de los octavos de final del Torneo Clausura.

Aunque se trató de un saludo obligatorio por disposición de la Liga Profesional, el juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos.

La escena que recorrió el mundo por su inusual formato respondió al malestar del plantel del equipo platense por la reciente coronación administrativa del equipo rosarino.

Los futbolistas del equipo platense formaron el pasillo, pero se dieron vuelta, recibiendo de espaldas al campeón del año, una decisión colectiva que tensó el clima previo al partido que luego ganaron 1 a 0.

Dóvalo explicó que su obligación será únicamente la de reportar lo ocurrido. “A mí me informaron un protocolo y ese protocolo no se cumplió, lo único que puedo hacer es informarlo”, declaró en ESPN.

El árbitro remarcó que no emitirá juicios sobre la actitud de los jugadores, pero sí cumplirá con el procedimiento correspondiente: “Me dieron instrucciones específicas de cómo debía ser el pasillo. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera”.

El juez también contó que no fue advertido previamente sobre la postura que tomaría Estudiantes de La Plata, aunque notó conversaciones en el túnel antes de salir al campo de juego.

Según trascendió a través de imágenes, Leandro González Pirez y José Sosa les comunicaron a Ángel Di María y a Jorge Broun que la medida no era contra ellos, sino "de espaldas al poder”, una frase que luego replicó el propio club.