La burla de Pergolini a la AFA por la Copa que le dio a Central

El conductor de TV ensayó un chiste en su programa nocturno que tiene en Canal 13 sobre lo ocurrido el jueves pasado.

La polémica desatada en la AFA por la coronación de Rosario Central como "Campeón de Liga 2025 " a través de la tabla anual se trasladó con humor a la televisión, y el conductor Mario Pergolini aprovechó la controversia para protagonizar un divertido segmento en su programa, recreando la protesta que realizó el plantel de Estudiantes de La Plata .

El momento se produjo cuando Pergolini apareció en el estudio con un trofeo en mano y anunció su sorprendente galardón. “Me nombraron mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses” , dijo.

Ante el anuncio, y sin mediar palabra, todos los presentes en el estudio, tanto compañeros como el público, se dieron vuelta , emulando el polémico gesto de los jugadores de Estudiantes que le dieron la espalda a Rosario Central en el “pasillo de honor”.

Pergolini continuó con la ironía, defendiendo la legitimidad de su “título” y señaló: “Me hacen la gran Estudiantes. Pero no se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones, y soy el campeón de la TV”.

El tuvo un final sorpresivo: al ver la falta de celebración, el conductor amenazó con devolver el premio y, crucialmente, "la guita que iba a compartir".

En ese momento, la actitud de los presentes cambió radicalmente, y todos en el estudio empezaron a cantar "dale campeón" y festejar el logro del conductor.

Embed Mario Pergolini, mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses.

¡Felicidades! #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/jdbA0d2wYH — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

Denuncian que AFA truchó un documento para sancionar a Estudiantes por el pasillo de espaldas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) falsificó un documento para sancionar a Estudiantes de La Plata por darle la espalda en el pasillo a los jugadores de Rosario Central, quienes recibieron un título de Campeón de Liga inventado el jueves pasado de la noche a la mañana.

El documento en el que se ampara la AFA para sancionar a Estudiantes es el Boletín N°6625, cuya fecha data del 12 de febrero del 2025, pero cuando se ingresa a los detalles del PDF se observa que fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, en pleno encuentro entre el “Pincha” y Rosario Central.

En el mismo documento se detalla que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales", mientras que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección”.

A su vez, se subraya que “cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente”.

La polémica en torno a esta situación surgió luego de que la AFA inventara el título de Campeón de Liga de la noche a la mañana para premiar a Rosario Central por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual. En las redes sociales, Estudiantes fue uno de los pocos clubes que expresó su disconformidad con la invención de este título, mientras que la AFA los obligó a hacer el pasillo.

El club de La Plata decidió aceptar este provocador pedido, que incluyó una amenaza del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a su presidente Juan Sebastián Verón, pero los jugadores del “Pincha” le dieron la espalda a sus colegas del “Canalla” mientras salían a la cancha en la previa del encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura.vvXc7Q

Luego de este partido, en el que Estudiantes se impuso por 1-0 para meterse en los cuartos de final, el árbitro Pablo Dóvalo informó que iba a elevar el informe al Tribunal de Disciplina por este pasillo de espaldas.