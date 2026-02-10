Finalmente, se confirmó quién se hará cargo de las transmisiones de la Primera Nacional

Tras arduas negociaciones con distintos canales y productoras de contenido, la AFA decidió este martes que los partidos de la Primera Nacional , la principal categoría del ascenso argentino, se televisen a través de una plataforma propia, que será la de la Liga Profesional : LPF Play.

Además, les prometieron a los clubes de la categoría un ingreso mensual garantizado de $65 millones, un monto que equivale a un 58% de aumento en relación a lo que percibían la temporada pasada. Se estima que los hinchas deberán pagar un abono mensual a través de una aplicación para poder ver los partidos. De todos modos, este modelo de pago no estaría vigente para la primera fecha, prevista (en principio) para este fin de semana.

“Primeramente será gratuito”, confirmaron fuentes de la AFA. “Después, el abono mensual costará entre $8 mil y $10 mil”, agregaron. Y recordaron que “se trata de una inversión. La decisión que se tomó no es para ganar dinero”. En este sentido, ya en la temporada pasada -y años anteriores también- la AFA subsidiaba con fondos propios a los clubes del ascenso. El cánon que pagaban los tenedores de los derechos no alcanzaba para cubrir todo el dinero que recibían los clubes de la Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C y Federal A.

image

En las últimas semanas de enero la AFA había lanzado una licitación para los derechos televisivos de todo el ascenso, que hasta el 31 de diciembre de 2025 estaban en poder de Tele Red Imagen S.A., una empresa participada por Clarín y Torneos en partes iguales. Concluido ese convenio, y luego de no aceptar la oferta de renovación que presentó esa compañía, la AFA decidió licitar. E incluso amplió el plazo para la presentación de ofertas.

Qué es LPF Play, la página en la que se transmitirá el ascenso argentino

LPF Play es una plataforma -por ahora gratuita- en la que los hinchas deben registrarse con una dirección de mail. Una vez obtenido el acceso, se pueden visualizar los partidos del Torneo Proyección -el campeonato de Reserva- y otros contenidos como LPF Show, Lado F o incluso AFA Studio. También se pueden ver los resúmenes de los partidos del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La sigla LPF, que en un principio remite a la Liga Profesional de Fútbol, en realidad posee remite a algo más global: “La Pasión del Fútbol”. Y se trata de un paraguas que engloba contenidos que van más allá de los partidos de la máxima categoría. También pueden verse en esa plataforma las conferencias de prensa previas a los encuentros más destacados de cada fecha del Apertura.

image

La primera fecha del torneo de la Primera Nacional había sido postergada a la espera de la definición sobre la TV, y más tarde confirmada para este viernes, 13 de febrero. Los dirigentes de la categoría se enteraron por el grupo de WhatsApp que los contiene, ya que todos estaban a la espera del anuncio para terminar de delinear el presupuesto con el que iban a contar durante la temporada.

Para muchos clubes de la Primera Nacional, la TV es su principal ingreso. Hasta que las transmisiones comiencen a monetizarse y se defina cómo pagarán los hinchas, el dinero les llegará de las propias arcas de la AFA. Además, trascendió que los clubes de la B Metropolitana recibirán $20 millones, mientras que los de la Primera C y el Federal A cobrarán $12 millones.