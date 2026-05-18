La terrible patada de un exCipo que noqueó a un jugador en la Primera Nacional

Ocurrió en el duelo entre Patronato y Chacarita por la segunda división del fútbol argentino.

La victoria 2-0 de Patronato ante Chacarita por la fecha 14 de la Primera Nacional quedó marcado por una jugada que generó un estado de alarma entre todos los jugadores y, también, los hinchas que prestaron atención a lo que sucedía adentro del campo de juego.

Es que en el trámite del encuentro. el futbolista Gabriel Díaz en, del elenco de Paraná, recibió en el rostro, una tremenda patada en la cara que lo terminó noqueando y, en consecuencia de ello, cayó al suelo para quedar tendido por algunos minutos. Rápidamente al ver la violenta patada, que fue sin intención, los jugadores se alertaron para buscar una solución rápida.

Rápidamente, el futbolista tuvo que ser trasladado al Sanatorio La Entrerriana, donde fue sometido a una observación durante toda la noche para descartar problemas de salud que pueda generar la patada. Este lunes fue dado de alta debido a que el jugador estuvo fuera de peligro en todo momento.

“Informamos que Gabriel Díaz se encuentra fuera de peligro. El defensor fue llevado al Sanatorio La Entrerriana donde permanecerá en observación. ¡Fuerza, Monito!”, escribió el club en las redes sociales del club este domingo.

La particularidad es que quien pegó la patada es Favio Cabral, quien jugara en Cipolletti en 2023 y fue goleador del albinegro en el Federal A. El delantero llegó a jugar en primera división y fue campeón de la Copa Argentina 2024 con Central Córdoba de Santiago del Estero.

Llegó a Chacarita en enero de este año y le tocó protagonizar esta jugada desafortunada. El árbitro Loustau lo había amonestado, pero al ver las consecuencias del golpe, decidió la expulsión de Cabral por la acción que terminó en la salida de Díaz del partido.

favio cabral 3

Además de Driussi, otros dos titulares de River se pierden la final del torneo por lesión

La victoria de River en las semifinales del Apertura lo metieron en la definición que se disputará en Córdoba la semana que viene. El gol de Facundo Colidio de penal concretó en la red lo que se vio en el juego, donde el Millo fue claramente superior a Central.

Sin embargo, las lesiones generan preocupación y obligarán al Chacho Coudet a realizar varios cambios en la formación titular para el partido decisivo contra el que pase de Argentinos y Belgrano.

Eran varios los que llegaban al límite al encuentro del último sábado y tres de ellos no estarán en la final por problemas físicos.

Los lesionados de River

De Sebastián Driussi se temía la lesión más grave posible, pero las noticias no fueron tan malas como se pensaba.

Tanto el delantero como Aníbal Moreno comparten la misma lesión: sufrieron un esguince en el ligamento colateral medial derecho.

Lo del atacante fue tras una infracción de Franco Ibarra y lo de mediocampista luego de una acción en la que realizó un mal movimiento con su pierna derecha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055781677692047413&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN A LA REPE: así fue el momento de la lesión de Seba Driussi, luego de la entrada de Ibarra. Para Nicolás Ramírez no fue infracción.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/88yZT0B8Td — SportsCenter (@SC_ESPN) May 16, 2026

Es evidente que tanto Driussi como Moreno se perderán el duelo por el título en el Kempes, Coudet espera que ambos puedan reincorporarse durante la pretemporada.

moreno lesion river

La lesión inesperada es la de Gonzalo Montiel, que llegó entre algodones para el duelo de semifinales y solo aguantó 45 minutos en los que falló un penal, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y además de no poder estar en el duelo decisivo del Apertura, llegaría con lo justo al Mundial.

El próximo domingo, desde las 15.30, el conjunto de Núñez disputará la final del Torneo Apertura ante el ganador de Argentinos Juniors-Belgrano y durante las dos semanas siguientes cerrará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.