Perdió un punto y se bajó los pantalones: la insólita reacción de un jugador de tenis

Se trata de uno de los mejores 50 tenistas del ranking. En 2024, en el Argentina Open había tomado gaseosa durante un partido frente a Mariano Navone.

Difícil de explicar lo que pasó en las últimas horas en un partido del ATP 500 de Hamburgo . Todos se miraban intentando encontrar una explicación a un hecho tan insólito como desubicado, que hasta incluso terminó arrancando alguna risa en otros espectadores que prestaban atención al duelo por la ronda de 32avos del torneo de tenis alemán.

Es que un reconocido tenista oriundo de Francia quedó expuesto en las redes sociales por un video en que quedó registrado su actitud inaceptable que le costó un warning por parte del árbitro del encuentro. No es solo este el episodio que lo hizo tener exposición pública sino que ya suma una gran cantidad de hechos polémicos.

El autor de este episodio particular que generó revuelo en el mundo del tenis y copó las redes sociales por la acción, fue el francés de 27 años Corentin Moutet quien en el duelo contra Alejandro Davidovich Fokina explotó por un punto perdido cuando el tanteador estaba 2-3 en el primer set, y con el saque de su rival para confirmar la diferencia de quiebre.

Luego de un acalorado punto donde pusieron intensidad con dejadas, globos y golpes agresivos, Davidovich terminó sentenciando el punto a su favor abriendo su remate y alejando la bola para ponerse aún más lejos en el marcador.

Un poco ofuscado por su nivel deportivo en los primeros game y el tanto recibido, Moutet se bajó sus pantalones blancos, exhibiendo su calzoncillo de color negro por algunos minutos. Algunos fanáticos se sonrojaron mientras que su rival optó por caminar a su puesto para sacar nuevamente y omitir lo sucedido, incluso pareciera que no se percató en el momento.

Moutet pantalones

La acción previa que antecedió el exabrupto

No fue el único hecho que se vivió durante la jornada, sino que también se había mostrado desencajado durante el partido debido a que minutos antes lanzó su raqueta contra una lona publicitaria que dejó expuesta su frustración.

Finalmente, el partido no pudo ser revertido por por el francés y el español terminó llevándose la victoria con un doble 6-4 por lo que terminó ingresando en el cuadro de octavos de final en Hamburgo.

El antecedente en el Argentina Open

Durante el torneo que se realizó en Argentina durante 2024, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club en el barrio de Palermo, el francés sorprendió al pedir una gaseosa de más de un litro y beber de la misma en un parate del duelo ante el local Mariano Navone. Todo ocurrió luego de ganar el primer set por 7-5, y perder el segundo parcial (6-2).

En ese mismo partido, Moutet quedó expuesto tras sacar de abajo yendo en contra de las costumbres que tiene el deporte aunque está permitido hacerlo.

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Porque el jugador francés tomó un trago de Pepsi durante su partido con Mariano Navone en el #ArgentinaOpen.pic.twitter.com/j3vYEv4nB0 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) February 10, 2024

Cómo le está yendo al tenis argentino en Hamburgo

Los tenistas argentinos Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli ganaron sus respectivos partidos y se metieron en la segunda ronda del ATP 500 de Hamrbugo.

El primero de ellos en salir a la cancha fue Ugo Carabelli, que consiguió un buen triunfo en tres sets ante el polaco Kamil Majchrzak y se metió en la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo.

Ugo Carabelli, que busca volver al top 50 del ranking ATP, pudo dar vuelta la historia para imponerse por 1-6, 6-2 y 6-3 luego de dos horas de juego.

El partido comenzó de la peor manera posible para Ugo Carabelli, quien tuvo un muy flojo primer set en el que la balanza se inclinó a favor de su oponente con un contundente 6-1.

Sin embargo, a partir de allí fue todo para el argentino, que levantó mucho su nivel y pasó por arriba a Majchrzak en los siguientes parciales, para imponerse por 6-2 y 6-3 y sacar el boleto a los octavos de final.

La clave en el último set giró en torno a la eficacia de Ugo Carabelli para salvar los tres puntos de quiebre que tuvo en contra y aprovechar una de las tres oportunidades que se le presentaron.

Su próximo oponente será el estadounidense Frances Tiafoe (8°), quien derrotó al alemán Diego Dedura por 6-4 y 6-4.

Luego fue el turno de Etcheverry, actualmente la mejor raqueta argentina, quien extendió su gran momento al vencer por 6-2 y 7-6(4) al francés Térence Atmane después de una hora y 40 minutos de juego.

Gracias a este triunfo, Etcheverry continúa en carrera en Hamburgo, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado. En la siguiente ronda tendrá un duro cruce con el estadounidense Tommy Paul (6°).

El otro argentino que ya jugó este lunes su partido correspondiente a la primera ronda fue Francisco Cerúndolo, que pese a tener un gran inicio ante el australiano Alex de Miñaur (3°), terminó cayendo por 3-6, 6-3 y 6-4.

De esta manera, el argentino sumó su tercera derrota en los últimos cuatro partidos y llegará en un flojo momento a Roland Garros, que es el segundo Grand Slam de la temporada.