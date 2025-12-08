Chocó contra el camión que trasladaba equipos de Shakira: quién era el argentino que murió en Uruguay

El hombre falleció al chocar de frente contra el transporte de logística en una ruta uruguaya. La despedida de sus conocidos en redes sociales.

En las últimas horas, se confirmó la identidad del argentino que murió al protagonizar un brutal choque frontal en la ruta 2 de Uruguay , entre las localidades de Rodó y Santa Catalina, en el departamento Soriano.

Por motivos que todavía son materia de investigación, la camioneta Volkswagen Amarok conducida por el argentino colisionó de frente contra un camión de logística de la empresa Mirthans, que formaba parte del operativo para trasladar equipos de sonido y montaje destinados a la gira de la artista colombiana Shakira .

Según revelaron medios uruguayos, la víctima fatal era Eduardo Geling de 50 años y oriundo de Concordia, Entre Ríos. El camionero resultó ileso, a pesar de los destrozos que sufrieron tanto la Amarok como el camión. Gerling murió tras no poder resistir la gravedad de las heridas sufridas.

A raíz del choque, el argentino sufrió heridas de extrema gravedad, fue trasladado de urgencia y murió en el hospital de Cardona.

Fuentes policiales describieron el episodio como un accidente "muy grave", afirmación que se corresponde con las imágenes del lugar. La camioneta de Gerling quedó prácticamente destruida, mientras que el camión, aunque visiblemente afectado, logró mantenerse en su posición.

El desmedido tamaño del camión complicó las tareas de rescate. Los agentes de la policía y los bomberos trabajaron horas en la zona, y se inició una investigación para determinar qué fue lo que ocurrió.

Gran dolor por la muerte de Gerling tras chocar contra un camión

La noticia conmocionó a toda Concordia, su ciudad natal, donde era ampliamente conocido y querido. Apodado "El Gaucho", Gerling era una figura muy presente en la vida cotidiana del barrio.

El hombre de 50 años de edad tenía una vida vinculada desde muy joven al rubro de la construcción, actividad que había iniciado junto a su padre y que desarrolló hasta su último día. Su fallecimiento provocó un marcado pesar en la comunidad, donde era apreciado por su trayectoria laboral y su trato amigable.

Vecinos y amigos llenaron las redes sociales de mensajes de dolor y condolencia. "Que tristeza me causa perderte Eduardo Gerling. Eduardito querido... que dolor... En paz descansa que acá seguimos celebrando tu vida", dice una de las publicaciones en Facebook.

También hubo mensajes cargados de nostalgia por su juventud. "Y hoy esta barra loca llora por tu partida, mi querido amigo. Te recordaré con tus anécdotas de cuando éramos pendejos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Resignación para tu familia", escribió otra amiga.

Otros destacaron su generosidad y compañerismo. "Tan buena persona, amigo, compañero de rutas. En el momento más difícil de mi vida me acompañaste todo el día", publicó un hombre mientras otro lo recordó como gran compañero: "Se cruzaba a la terminal y se ponía a charlar hasta la madrugada".

"Trabajó en una pizzería a la vuelta de casa y no había noche que no compartiéramos charlas. Buen tipo… muchas veces hablamos de los viajes al volante", agregó un vecino.