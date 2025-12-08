Un policía mató a balazos a un joven que lo denunció por haber atropellado a su primo

El violento episodio tuvo lugar en provincia de Buenos Aires. El efectivo permanece detenido tras haber sido atrapado en medio de un operativo cerrojo.

Un impactante episodio de violencia ocurrió este sábado por la mañana, cuando un policía mató a tiros a un joven de 19 años l uego de haber atropellado al primo de la víctima fatal y darse a la fuga. Todo ocurrió en el barrio 20 de junio en Morón , provincia de Buenos Aires.

El efectivo de la policía de Ciudad de Buenos Aires, que iba de civil, llevaba en su auto particular Renault Sandero a su hijo al médico, pero embistió a una moto, y el joven que iba a bordo, identificado como "Pitu", sufrió graves heridas y terminó hospitalizado. En aquel momento, el policía se fugó.

Seis horas más tarde, el policía implicado se presentó en la Comisaría Morón 4°, indicaron medios locales. Allí arribó sin el vehículo, motivo por el cual el personal le indicó que debía regresar con el auto para realizar las pericias obligatorias.

En su regreso, fue reconocido por familiares de la víctima del accidente y comenzó una brutal pelea. En ese momento, el policía extrajo su arma reglamentaria, una pistola Beretta, y efectuó cuatro disparos. Los impactos dieron en el primo del motociclista accidentado, de 19 años, quien murió en el acto.

Tras matar al joven, el efectivo volvió a escapar a bordo de su vehículo. Sin embargo, en esta ocasión fue localizado por las cámaras de seguridad municipales y detenido en la zona de Morón Centro. Sus colegas de la Bonaerense le secuestraron la pistola reglamentaria y el vehículo.

Mientras tanto, en la esquina donde ocurrió el crimen, se reunió una gran cantidad de vecinos que protagonizaron graves incidentes. Entre gritos, acusaron al personal policial de manipular el cuerpo del fallecido y las evidencias dejadas tras los disparos. El cuerpo del joven asesinado permaneció varias horas en el lugar a la espera de la llegada de la Policía Científica.

La fiscal Valeria Courtade, de la UFI N° 3 de Morón, imputó a Pelozo por lesiones culposas en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El policía fue llamado a indagatoria y se negó a declarar.

Juan Manuel De Vita era el joven que murió baleado por un efectivo de la Policía de la Ciudad en Morón luego de intervenir para defender a su primo, a quien ese mismo agente había atropellado horas antes. Tenía 19 años e iba a ser papá por primera vez: su pareja cursa un embarazo de cuatro meses.

"Esa chica no tiene consuelo, está mal como nosotros", le contó a TN Sabrina, pareja del hombre atropellado y prima de la víctima.

Horas antes, ese mismo agente había atropellado a José Luis Zárate, primo de Juan Manuel. Según su esposa, Zárate había salido en moto a comprar galletitas para su hijo de 3 años.

"Siempre anda con mi hijo en la moto, los dos son locos de la moto. En otro momento le habría dicho a mi nene para ir juntos", relató. Y sumó: "Con el golpe que tiene mi marido, mi hijo no hubiera sobrevivido. Doy gracias a Dios de que está bien. Tuvo un Dios aparte".