Calles intransitables: un móvil policial quedó atascado en un pozo de agua y barro

Un sector de la calle colectora a la Ruta 7 en Centenario se encuentra intransitable hace más de una semana por pozos de agua. Hubo varios inconvenientes.

Este domingo un móvil policial de la Comisaría Quinta de Centenario quedó atascado en una calle intransitable por agua acumulada. El episodio tuvo lugar esta mañana en la calle colectora de Ruta 7 , pasando calle 3.

Esta situación no es novedosa, ya que hace un par de semanas ocurre esta situación y varios vehículos que han querido pasar por el lugar han perdido incluso hasta sus patentes. En el caso de este móvil, se necesita ayuda de otros vehículos de apoyo para poder sacarlo, ya que dos de sus ruedas quedaron bajo el barro y agua del lugar.

Esta calle colectora, que es usualmente transitada, presenta alrededor d e 40 centímetros de agua en profundidad, algo que se acrecentó a raíz de las fuertes tormentas que tuvieron lugar la semana pasada. A su vez, se trata de un camino arcilloso por lo cual dificulta el paso y deja a los vehículos atascados en el lugar.

Reclamos por calles inundadas en Centenario

El domingo pasado cayeron alrededor de 31 mm de lluvia en Centenario, lo que provocó que barrios de la segunda meseta se encuentren con complicaciones y calles anegadas.

Una semana atrás, se podía ver esta situación en Arsenio Burd, donde apareció un lago de agua en más de 200 metros, al igual que en Ernesto “Che” Guevara, en cercanías a Control Canino, lugar donde quedaron atascados un camión y una camioneta.

camioneta atascada calle centenario

También a la vera de la Ruta 7 y frente al Picadero, donde en uno de los desagotes hay al menos 40 cm acumulados y los automovilistas deben retroceder para llegar a la calle 4 o quienes vienen de Neuquén e intentan entrar al Loteo Perticone. Esta situación es la que al día de hoy sigue presente y provocó el atascamiento del móvil de la comisaría Quinta.

Los reclamos al municipio de la localidad son reiterados, aunque en pocas ocasiones se han llevado a cabo intervenciones con una respuesta positiva.