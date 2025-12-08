Aerolíneas Argentinas activó una rebaja del 25% en vuelos nacionales e internacionales

La compañía aérea presentó una promoción especial para impulsar los viajes durante la temporada baja de 2026. Cuándo y cómo acceder a los pasajes con descuento.

En el marco de su 75° aniversario, Aerolíneas Argentinas lanzó un beneficio que incluye un 25% de descuento en pasajes para destinos nacionales e internacionales , con el objetivo de estimular la demanda de cara a la temporada baja de 2026 . La iniciativa estará disponible por tiempo limitado y contempla fechas clave para realizar la compra.

La promoción estará vigente para compras realizadas hasta el próximo domingo 14 de diciembre , y contempla diferentes períodos de viaje según el destino, lo que amplía las opciones para los pasajeros y facilita la planificación anticipada.

Entre los beneficios destacados, la compañía informó que, para vuelos dentro de Argentina, los usuarios podrán aprovechar la promoción para viajar entre el primero de marzo y el 15 de junio de 2026.

Además, se permitirá abonar estos pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que, según la empresa, busca hacer más accesible el turismo interno y estimular la conectividad regional.

Avión. Aerolíneas Argentinas. Pasajes.

Vuelos internacionales con descuentos

En cuanto a los destinos internacionales, la promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional, aplicable a viajes programados entre el primero de marzo y el quince de junio de 2026.

Para quienes elijan el Caribe, el beneficio estará disponible para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. En el caso de Miami, la oferta se extiende a pasajes con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los interesados podrán adquirir los boletos a través del sitio web oficial de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.

Vale mencionar que Aerolíneas vuela a 37 destinos dentro del país y a 22 destinos internacionales, y recientemente anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, incorporando 18 nuevos aviones a su flota a través de la figura de leasing.

La oferta de vuelos para el verano

En cuanto a las rutas para el verano, semanas atrás, Aerolíneas Argentinas presentó su oferta de vuelos para la temporada alta, con un fuerte enfoque en el turismo doméstico y en los destinos internacionales de playa, incorporando novedades como Aruba y Buzios–Cabo Frío.

rio-de-janeiro-copacabana.jpg.image.1296.974.high.jpg

En el mercado de cabotaje, la compañía reforzará sus rutas troncales desde y hacia Buenos Aires, con una operación ampliada que incluye 69 frecuencias semanales con Córdoba, 63 con Bariloche, 60 con Mendoza, 51 con Ushuaia, 45 con Iguazú, 40 con El Calafate, 38 con Salta, 36 con Tucumán y 32 con Mar del Plata.

También habrá incrementos en destinos como Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Entre los intertramos o rutas federales —que permiten viajar dentro del país sin pasar por Buenos Aires— se destacan Ushuaia–El Calafate con 16 frecuencias semanales, Bariloche–El Calafate con 6, Tucumán–Mar del Plata con 4, Córdoba–Tucumán con 4 y Salta–Iguazú con 4, además de conexiones como Córdoba–Mendoza, Córdoba–Jujuy y Mar del Plata–Rosario.

En el plano internacional, la compañía expandirá su operación hacia Uruguay con dos rutas inéditas desde Brasil hacia Punta del Este, habilitadas por acuerdos de quinta libertad, una modalidad que Aerolíneas no utilizaba desde 2012.

Se sumarán así los vuelos San Pablo–Punta del Este y Porto Alegre–Punta del Este, ambos con dos frecuencias semanales entre fines de diciembre y finales de enero.

Desde Argentina también crecerá la oferta: se operarán 28 frecuencias semanales a Punta del Este —cinco más que la última temporada—, 16 a Montevideo —dos más que en 2025— y dos vuelos semanales Córdoba–Punta del Este, los jueves y sábados, desde el 1° de enero.

aeropuerto chapelco (1)

La red de verano hacia Brasil incorporará una nueva ruta estacional a Cabo Frío, puerta de acceso a Buzios y Arraial do Cabo, con dos vuelos semanales desde Buenos Aires y otros dos desde Rosario entre enero y abril. Además, se reforzarán las principales rutas del país vecino: Buenos Aires–Río de Janeiro operará 35 frecuencias semanales en enero, mientras que Córdoba y Rosario sumarán cuatro cada una.

También aumentará la capacidad en Buenos Aires–Salvador de Bahía, que pasará de seis a diez vuelos semanales; Buenos Aires–Porto Seguro, de dos a tres; y Buenos Aires–Florianópolis, con 26 frecuencias semanales en enero.

A su vez, Córdoba y Rosario agregarán cinco frecuencias semanales cada una, y Salta y Tucumán operarán dos por ciudad.

Finalmente, del 1° de enero al 28 de febrero, la línea aérea ofrecerá vuelos directos a Aruba. La operación incluirá tres frecuencias semanales en la ruta Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, un vuelo semanal Córdoba–Aruba los jueves y otro Mendoza–Aruba los viernes.