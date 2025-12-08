"Perdimos los tickets": la insólita defensa de los mecheros VIP acusados de robar en Miami tras quedar libres

Al volver al país, negaron ser parte de una organización delictiva y atribuyeron el escándalo a un “malentendido” por no tener los comprobantes de compra.

Tras varios días detenidos en Estados Unidos , los cinco argentinos señalados como integrantes de la banda de “mecheros VIP” que robaba valijas y prendas de vestir en locales del shopping Dolphin Mall de Miami quedaron en libertad luego de pagar una millonaria fianza fijada por la Justicia.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua , los acusados, fueron liberados después de enfrentar la audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida, quien les informó los cargo en su contra y estableció el monto de las fianzas. Según les indicó, d ebían pagar entre 4000 y 4500 dólares cada uno . De acuerdo con lo que trascendió, todos pagaron.

Al recuperar su libertad, dos de los cinco detenidos oriundos de Mendoza dieron su versión de los hechos al volver a territorio argentino. Xicato y Rua, junto al abogado Roberto Castillo, explicaron qué pasó en el centro comercial y el motivo por el que quedaron detenidos: "Perdimos los tickets de lo que compramos" .

mecheros Para ser liberados, los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami, tuvieron que pagar una fianza de 4.500 dólares.

"No somos mecheros VIP"

En diálogo con Mediodía Noticias (eltrece), dos de ellos rompieron el silencio. Según aclaró Juan Pablo Rua, el hablar de lo ocurrido es "porque sentimos que hay una acusación muy grave y nos incriminan en situaciones que no son ciertas. Lo único que hay hasta ahora es un proceso judicial por un hecho confuso". Y sumó: "Nosotros no somos una organización delictiva. Yo no he robado nada. No somos mecheros".

"Un mechero no hace compras con tarjeta de crédito, ni paga un hospedaje, ni deja su nombre en todos los comercios. No somos mecheros VIP", insistió.

De acuerdo con medios locales como NBC Miami y Telemundo 51, agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia, recibieron varias denuncias sobre supuestos hurtos en varios locales del centro comercial.

detenidos shopping miami

Por su parte, Xiccato dijo que "hubo una situación de alarma", en referencia a que sonó una alarma cuando salió de un comercio.

"Yo no entendía ni qué me preguntaban ni qué me pedían y enseguida comenzaron con su protocolo. Por eso quiero dar la cara, somos laburantes y gente de bien. Estamos pagando una condena social grande e injusta", sostuvo.

El letrado Castillo, abogado de Rua, dijo que el grupo de amigos hizo compras en efectivo y otras con tarjetas, y que por eso no tienen los comprobantes de todos los pagos. "Ellos tuvieron una audiencia de fianza y el 29 de enero van a tener otra", cerró.

argentinos mecheros A través de cámaras de seguridad lograron identificarlos y fueron atrapados mientras tenían objetos y prendas de valor en su poder.

"Hay una exageración en hablar de una organización criminal, y eso cambia el panorama trascendentalmente porque decir que una persona hurtó y tiene que responder por un hurto es una cosa. Hablar de que son un grupo que se puso de acuerdo para ir a delinquir a Estados Unidos, es otra cosa”, dijo el abogado en diálogo con TN.