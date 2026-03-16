Argentina bloqueó una polémica plataforma de apuestas sobre guerras y elecciones

La medida de alcance nacional fue dictada por la Justicia porteña tras detectar que el sitio funcionaba sin permisos oficiales ni controles de edad.

Este lunes se conoció e l bloqueo de Polymarket, una plataforma de apuestas online sobre eventos futuros como elecciones, guerras e invasiones. La decisión fue tomada por la Justicia de la ciudad de Buenos Aires .

La medida es de alcance nacional y fue dictada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la jueza Susana Parada, en una causa impulsada por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad (FEJA), dirigida por el fiscal Juan Rozas.

Según indicaron, esta plataforma estaba funcionando sin autorización . La decisión también ordenó a Google y Apple retirar las aplicaciones vinculadas al servicio de sus tiendas digitales. De esta forma, Argentina se convierte en el primer país de América Latina en restringir este tipo de plataformas.

La causa se inició tras una denuncia presentada por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, que detectó que la plataforma operaba en el país sin contar con autorización oficial.

polymarket

Con todas las pruebas recolectadas, el juzgado instruyó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Este organismo debe coordinar la restricción técnica a través de los proveedores de internet de todo el país.

Por otro lado, la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA) presentó una denuncia independiente con información sobre el funcionamiento de la plataforma y la ausencia de controles para los usuarios.

Polymarket, la plataforma en la que podías "apostar sin ningún control"

A raíz de la investigación que se llevó a cabo, se conoció que Polymarket presentaba ciertas características que "incrementaban significativamente los riesgos para los usuarios". En este sentio, indicaron que se contaba con la opción de realizar operaciones con criptomomendas y tarjetas de crédito.

Las mismas no exigían verificación de identidad ni edad, y habilitaba la creación de cuentas en pocos minutos. "En la práctica, esto implicaba que cualquier persona -incluidos niños, niñas y adolescentes- pudiera acceder y comenzar a apostar sin ningún tipo de control", argumentaron.Esta misma decisión la tomaron también países como Francia, Bélgica, Singapur o Australia, por nombrar solo algunos, aunque en América Latina es el primer caso, lo que marca un “hito”, según la Justicia porteña.

El sitio funcionaba bajo el formato de "mercados de predicción", una modalidad digital que permite apostar dinero real sobre el resultado de distintos acontecimientos. Los usuarios compran y venden contratos basados en eventos futuros.

Por ejemplo, si Donald Trump ganará las elecciones de medio término o, en el caso de nuestro país, si "Chiqui" Tapia seguirá al frente de la AFA hasta el 19 de julio próximo. Cualquier evento se convierte en un mercado en el que miles de personas apuestan dinero sobre lo que creen que va a suceder.

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Los picos de actividad en la página web se dan en el marco de conflictos internacionales o caída de la bolsa de mercado, entre otros, ya que la incertidumbre genera mayor interés.

El fenómeno llegó a niveles polémicos cuando en la plataforma apareció un mercado que preguntaba si habría una detonación nuclear en 2026, una apuesta que movilizó cerca de un millón de dólares antes de ser retirada.

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Esta medida de bloqueo también la tomaron también países como Francia, Bélgica, Singapur o Australia, por nombrar solo algunos, aunque en América Latina es el primer caso, lo que marca un "hito", según la Justicia porteña.